“Tenemos jardín”, contenidos propios más allá del escenario

La Vela Puerca continúa demostrando lo exitosa que es dentro y fuera de los escenarios. A 30 años de sus comienzos, la banda sigue encontrando nuevas formas de expresarse y de comunicarse directamente con su público, no sólo a través de su música, sino también mediante contenidos propios que recuperan anécdotas, historias y distintos momentos de estas tres décadas de carrera.

“Tenemos Jardín” el podcast oficial de La Vela Puerca acaba de cerrar su segunda temporada con una gran repercusión por parte del público y de los medios. La propuesta, que a diferencia de la primera temporada, reunió a todos los integrantes de la banda para compartir y recorrer los momentos de su trayectoria en primera persona.

Pero la vigencia de La Vela también se refleja en su presencia en vivo. La banda continúa siendo convocada por los festivales más importantes y destacados del continente, llevando su música a distintas ciudades y compartiendo escenarios con artistas de diferentes generaciones y escenas.

Durante los próximos meses, el grupo se estará presentando en el Harlem Festival de Santa Fe, el Festival Bandera en Rosario, Noches Capitales en La Plata y Festival Arena en Mar del Plata, entre otros shows.

Estamos ensayando para esta gira de octubre y noviembre. Después de estos shows vamos a hacer un parate, en el cual además de descansar nos pondremos a componer música nueva y tomar carrera para volver con todas las pilas. Salute! #lavelapuerca #lavelapuerca30 #lvp30 🐽🐽🐽 https://t.co/UwU03UOqAI — La Vela Puerca (@LaVela_Oficial) October 8, 2026

Próximos shows

11 de octubre: Harlem Festival, Santa Fe, Argentina

24 de octubre: Festival Bandera, Rosario, Argentina

13 de noviembre: Sitio te Mueve, Parque Roosvelt, Uruguay

14 de noviembre: Sitio te Mueve, Parque Roosvelt, Uruguay