Escándalo con el oro del Banco Central: la AGN detectó pérdidas por más de USD 1.000 millones

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó la razonabilidad técnica de los Estados Contables (EECC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el informe oficial dejó al descubierto un severo impacto financiero por la ejecución de operaciones de riesgo vinculadas a las reservas de oro.

El dictamen, presentado por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, detalló que durante la gestión de Santiago Bausili, la autoridad monetaria concertó contratos de derivados liquidables en dólares utilizando parte de la tenencia física de oro como bien subyacente de garantía, lo que derivó en un saldo negativo de 1,5 billones de pesos, equivalentes a USD 1.023 millones.

La AGN concluyó la auditoría de los Estados Contables (EECC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 31 de diciembre de 2025. La opinión de la AGN es que los EECC del BCRA son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad. Sin embargo, el informe incluye un señalamiento sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro —adquiridas en las gestiones de Prat Gay y Marco del Pont— registró una ganancia patrimonial de más de 8 billones de pesos, explicada solamente por la suba internacional del precio del metal. En ese mismo año, bajo la actual gestión (Bausili) y con fines de cobertura, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto. En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables. Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad. Por último, quiero aclarar que la AGN se encuentra trabajando en la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA. En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició. Dicho informe se encuentra desde hoy, en el BCRA para su descargo. — Presidencia AGN (@PresidenciaAGN) October 8, 2026

Especulación con el precio internacional y un quebranto inédito

El reporte elaborado por los auditores expone dos realidades contables contrapuestas registradas a lo largo del ejercicio 2025 sobre el lingote de oro:

Ganancia contable por valuación: La tenencia de oro acumulada durante las administraciones de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont registró un beneficio patrimonial superior a los 8 billones de pesos , explicado únicamente por la revalorización internacional del metal.

Pérdida por operaciones de cobertura: De forma paralela, la entidad utilizó esas mismas reservas físicas para operaciones de derivados apostando a una determinada trayectoria del precio. Al fallar la proyección, el BCRA tuvo que desembolsar USD 1.023 millones abonados en divisas líquidas.

Desde el organismo de control destacaron la gravedad y la excepcionalidad del caso: "Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo". Al cierre del período auditado no se registraron posiciones abiertas.

Avanza la investigación sobre el traslado de lingotes al exterior

Además del balance contable, la AGN confirmó que se encuentra ultimando una auditoría específica sobre la custodia de las reservas físicas de oro. Este informe buscará clarificar las razones por las cuales se dispuso el envío de lingotes a plazas financieras extranjeras, los destinos exactos de los envíos y si existió algún beneficio económico para el Estado o para terceros.

El documento ya fue remitido de manera formal a las autoridades del Banco Central para que presenten su descargo institucional previo a la difusión pública del reporte final.