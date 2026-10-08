jueves 08 de octubre de 2026 - Edición Nº4583

Economía | 8 oct 2026

CUENTAS EN LA MIRA

Escándalo con el oro del Banco Central: la AGN detectó pérdidas por más de USD 1.000 millones

La Auditoría General de la Nación aprobó los balances contables 2025 del BCRA, pero reveló un fuerte quebranto en la gestión de Santiago Bausili tras errar el cálculo en operaciones de derivados utilizando el lingote físico como respaldo.

Luis Caputo y Santiago Bausili.
TAGS: JUAN MANUEL OLMOS, BANCO CENTRAL, SANTIAGO BAUSILI, AUDITORíA, RESERVAS, ORO

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó la razonabilidad técnica de los Estados Contables (EECC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el informe oficial dejó al descubierto un severo impacto financiero por la ejecución de operaciones de riesgo vinculadas a las reservas de oro.

El dictamen, presentado por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, detalló que durante la gestión de Santiago Bausili, la autoridad monetaria concertó contratos de derivados liquidables en dólares utilizando parte de la tenencia física de oro como bien subyacente de garantía, lo que derivó en un saldo negativo de 1,5 billones de pesos, equivalentes a USD 1.023 millones.

Especulación con el precio internacional y un quebranto inédito

El reporte elaborado por los auditores expone dos realidades contables contrapuestas registradas a lo largo del ejercicio 2025 sobre el lingote de oro:

  • Ganancia contable por valuación: La tenencia de oro acumulada durante las administraciones de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont registró un beneficio patrimonial superior a los 8 billones de pesos, explicado únicamente por la revalorización internacional del metal.

  • Pérdida por operaciones de cobertura: De forma paralela, la entidad utilizó esas mismas reservas físicas para operaciones de derivados apostando a una determinada trayectoria del precio. Al fallar la proyección, el BCRA tuvo que desembolsar USD 1.023 millones abonados en divisas líquidas.

Desde el organismo de control destacaron la gravedad y la excepcionalidad del caso: "Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo". Al cierre del período auditado no se registraron posiciones abiertas.

Avanza la investigación sobre el traslado de lingotes al exterior

Además del balance contable, la AGN confirmó que se encuentra ultimando una auditoría específica sobre la custodia de las reservas físicas de oro. Este informe buscará clarificar las razones por las cuales se dispuso el envío de lingotes a plazas financieras extranjeras, los destinos exactos de los envíos y si existió algún beneficio económico para el Estado o para terceros.

El documento ya fue remitido de manera formal a las autoridades del Banco Central para que presenten su descargo institucional previo a la difusión pública del reporte final.

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