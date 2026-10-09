Cayó empleado infiel por robo millonario en una fábrica de cerámicos de Tolosa

Un empleado de 31 años fue aprehendido en Tolosa, partido de La Plata, acusado de estar involucrado en un violento robo de 25 millones de pesos destinados al pago de sueldos de una fábrica de cerámicos. La investigación apunta a que el sospechoso habría contado con información sobre los movimientos internos de la empresa y los horarios en los que llegaba el dinero.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles 31 y 527, cuando el encargado de logística de la firma El Imperio del Cerámico llegó al depósito con la recaudación destinada a abonar los salarios del personal. De acuerdo con la denuncia, mientras un compañero le abría el portón de ingreso, aparecieron dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta tipo enduro roja y blanca. Uno de ellos llevaba un arma de fuego y golpeó a la víctima en la cabeza con la culata para reducirla.

En medio del asalto, los atacantes se apoderaron de aproximadamente 25 millones de pesos y escaparon rápidamente del lugar. Y tras la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría undécima de Ringuelet comenzaron una serie de tareas investigativas para identificar a los posibles responsables del robo.

Durante las averiguaciones, los investigadores establecieron posibles domicilios vinculados con los sospechosos. Además, centraron parte de las pesquisas en un empleado que habría mostrado una actitud considerada sospechosa frente a sus compañeros después del asalto.

La hipótesis investigativa sostiene que el trabajador conocía los movimientos de la empresa y los horarios en los que se trasladaba el dinero para el pago de los salarios. Esa información habría sido relevante para la planificación del golpe, aunque su eventual participación deberá ser determinada en el marco de la causa judicial.

Dos allanamientos y casi $ 5 millones recuperados

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó dos órdenes de registro domiciliario y secuestro en propiedades ubicadas en la zona de las calles 141 y 527, en San Carlos.

Los procedimientos se concretaron este jueves y arrojaron resultado positivo. En uno de los domicilios fue aprehendido el empleado investigado, identificado en las actuaciones como Josué Emanuel Suffi, de 31 años.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron una bolsa de tela con 4.820.000 pesos en efectivo, además de un sobre con otros 160.000 pesos. En total, se incautaron 4.980.000 pesos, una suma que, según el parte policial, correspondería a parte del dinero sustraído.

También fueron secuestrados un teléfono celular Xiaomi Redmi 15C negro, un bolso negro con cadena plateada y seis municiones calibre .44, marca Remington.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 y del Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial La Plata.

Tras tomar conocimiento del resultado de los allanamientos, el magistrado interviniente convalidó lo actuado y dispuso la remisión de las actuaciones junto con el aprehendido para la primera audiencia del día siguiente.

Mientras se procura determinar si hubo más personas involucradas y establecer el destino del dinero restante, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia en una causa por robo calificado. Su responsabilidad en el hecho deberá establecerse durante el avance de la investigación.