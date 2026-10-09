Airbag anunció su sexto estadio River Plate

Para Airbag, el Estadio River Plate se convirtió definitivamente en uno de los grandes escenarios de su recorrido. En el marco de su gira internacional, los hermanos Sardelli anuncian su única fecha en Buenos Aires: el sábado 31 de octubre volverán a presentarse en el estadio más grande del país.

Será el sexto River Plate de “El Club de la Pelea”, una etapa de crecimiento sostenido y conexión cada vez más fuerte con su público. Además, en el video del anuncio la banda adelantó “Epifanía”, una nueva canción de El Club de la Pelea II.

Las entradas salen a la venta el martes 13 de octubre, a las 12 horas, de manera exlusiva para clientes del BBVA, en tanto que la venta general arranca el miércoles 14 también al mediodía y con todos los medios de pago, a través de AllAccess.

Desde aquel primer doblete en River en mayo del año pasado, el Monumental se convirtió en escenario de algunos de los shows más importantes de la banda. A los cinco River Plate agotados se sumaron cuatro Vélez también agotados en mayo de 2026. Con la nueva fecha del 31 de octubre, Airbag alcanza así diez estadios en Buenos Aires en apenas un año y medio.

El presente de Airbag también trasciende las fronteras. Durante este año, la gira “El Club de la Pelea 2026” recorrió siete países y más de veinte shows, con localidades agotadas en distintas ciudades de Argentina, Chile, Paraguay, España, Uruguay y Perú.

La ruta comenzó en abril con estadios agotados en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero y continuó con los cuatro Vélez, pasando por Europa, con presentaciones en Barcelona y Madrid, continuó por Chile con un doble Teatro Caupolicán, antes de regresar a Argentina para un Estadio Central Córdoba de Rosario y el mítico Estadio de Belgrano en Córdoba, ambos agotados reuniendo más de 60.000 personas. El recorrido todavía tiene por delante nuevas paradas en Argentina, México, Paraguay y Perú.

Mientras la banda atraviesa uno de sus períodos de mayor expansión, también comienza a tomar forma una nueva etapa musical. “Blues del infierno”, “Asuntos pendientes” y “Reptiles” son los tres singles que anticipan El Club de la Pelea II y que ya forman parte del repertorio de la gira.

Las nuevas canciones llegan después del impacto de El Club de la Pelea I, el octavo álbum de estudio de Airbag, que superó los 300 millones de reproducciones y llevó seis canciones al Top 50 en menos de 24 horas, consolidándose como uno de los grandes fenómenos recientes del rock argentino.

Para su sexto Monumental, Airbag prepara una puesta en escena a la altura de la escala que alcanzó la banda: fuego, potencia y una impactante escenografía acompañarán una noche construida alrededor de los grandes himnos de su carrera y las canciones que anticipan su próximo capítulo.

El 31 de octubre, Airbag vuelve al Monumental. Después de nueve estadios en Buenos Aires, siete países recorridos y una gira que continúa expandiéndose, los hermanos Sardelli regresan a casa para cerrar el año a la altura de una etapa extraordinaria para la banda.

