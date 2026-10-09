Nación y Ciudad firmaron el traspaso de la cárcel de Devoto

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, para avanzar con el proceso de traslado de los internos y la desocupación del complejo penitenciario de Devoto.

El nuevo establecimiento, ubicado en la provincia de Buenos Aires, será el destino de la población actualmente alojada en Devoto. Su recepción provisoria constituye una etapa del proceso de mudanza, que comprende tanto la preparación de las instalaciones como la planificación del operativo de traslado.

Para llevar adelante este proceso, el Ministerio de Seguridad nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal encargado de planificar, coordinar y ejecutar el traslado. El dispositivo reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del SPF.

La planificación contempla el perfil de los internos, la prevención de riesgos durante los recorridos y los mecanismos de coordinación y respuesta ante posibles contingencias. El objetivo es desarrollar el traslado con control y seguridad en cada una de sus etapas.

Hoy le entregamos al Gobierno Nacional la nueva cárcel de Marcos Paz terminada. Esta obra permite el cierre definitivo de la cárcel de Devoto. Junto a Gabriel Sánchez Zinny, Horacio Giménez y Gabino Tapia, nos reunimos con @KarinaMileiOk , @AleMonteoliva , @diegosantilli , @juanbmahiques y @PilarRamirezmpr para firmar el acta de entrega. Gracias al gran trabajo en conjunto, y a la voluntad política del Gobierno Nacional, podemos cumplir con un reclamo histórico de los vecinos de Devoto. Estas cosas se logran cuando hay decisión de ambas partes. Ley y orden. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 8, 2026

Según se informó oficialmente, la puesta en funcionamiento del complejo de Marcos Paz forma parte del trabajo para fortalecer el sistema penitenciario federal, con el foco en el “cumplimiento de las condenas, la disciplina y el control dentro de los establecimientos”.

Del encuentro también participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, la legisladora porteña Pilar Ramírez y por el lado de la ciudad, el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sanchez Zinny y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.