Emmanuel Santalla impulsó un convenio para mejorar el acceso a la Justicia en Avellaneda

El senador provincial de Unión por la Patria, Emmanuel Santalla, encabezó una nueva jornada de trabajo y contención comunitaria en los barrios de Avellaneda, marco en el que destacó la importancia de expandir derechos.

“Seguimos caminando Avellaneda todos los días para estar junto a nuestros vecinos y vecinas en este momento tan difícil que atraviesa el país”, introdujo el legislador camporista.

En ese marco, en la Capilla Nuestra Señora de Luján de Villa Tranquila se concretó la firma de un convenio entre el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y el presidente de la Cámara Penal de Avellaneda-Lanús, Gabriel Vitale.

El acuerdo busca mejorar de manera directa el acceso a la justicia en el territorio, brindando más información, herramientas concretas y labores de prevención para la comunidad.

Posteriormente, junto al padre Adrián y Rosita, Santalla recorrió las instalaciones del Comedor San José, un espacio comunitario puesto en funcionamiento el año pasado que hoy resulta indispensable para acompañar y asistir a las familias que más lo necesitan.

Seguimos caminando Avellaneda todos los días para estar junto a nuestros vecinos y vecinas en este momento tan difícil que atraviesa el país. Estuvimos en la Capilla Nuestra Señora de Luján, en Villa Tranquila, junto a Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia, y Gabriel Vitale, presidente de la Cámara Penal de Avellaneda-Lanús, para firmar un convenio que busca mejorar el acceso a la justicia, con más información, prevención y herramientas para los vecinos y vecinas. También fuimos con el Padre Adrián y Rosita al Comedor San José, un espacio que pusimos en funcionamiento el año pasado y que hoy es fundamental para acompañar a quienes más lo necesitan. Es importante cuidar y fortalecer estos espacios, porque en tiempos difíciles la solidaridad y la organización en comunidad son nuestra fuerza para salir adelante. — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) October 6, 2026

“Es importante cuidar y fortalecer estos espacios, porque en tiempos difíciles la solidaridad y la organización en comunidad son nuestra fuerza para salir adelante”, concluyó el parlamentario de la tercera sección.