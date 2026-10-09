Atención primaria en Almirante Brown: “Todos los CAPS son nuevos o renovados a nuevo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado provincial Mariano Cascallares, junto al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel, inauguraron el nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°9 “Floreal Ferrara” de Burzaco. De la actividad también participó el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Se trata de un establecimiento que ya funciona sumando nuevas instalaciones para fortalecer y mejorar la atención sanitaria de los vecinos.

El nuevo edificio está ubicado en la calle Bradley al 1200 de Burzaco y cuenta con seis consultorios, consultorio odontológico, consultorio ginecológico, pediátrico, servicios de obstetricia y psicología, vacunatorio, área de enfermería, SUM y sanitarios, además de espacios destinados a Dirección, Administración, Farmacia y otras áreas para el funcionamiento interno.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones, descubrieron una placa conmemorativa y realizaron el tradicional corte de cintas.

“Hoy podemos afirmar con orgullo que todos los edificios de los CAPS de nuestro distrito son nuevos o renovados a nuevo. Este es un nuevo paso que estamos dando para seguir fortaleciendo la infraestructura sanitaria de Almirante Brown y mejorar las condiciones en las que nuestros vecinos reciben atención”, destacó Mariano Cascallares.

Por su parte, Axel Kicillof remarcó que “para nosotros, llevar la atención de salud a los barrios es una prioridad. Significa que todos puedan acceder a un derecho que les corresponde más allá de donde vivan”.

Cabe destacar que el CAPS “Floreal Ferrara” forma parte de la compleja red de 33 Centros de Atención Primaria de la Salud con la que cuenta Almirante Brown en las distintas localidades del distrito.

El CAPS brinda prestaciones de enfermería, pediatría, clínica médica, odontología, psicología y trabajo social, entre otras, promoviendo un abordaje integral de las necesidades sanitarias de los vecinos.

Este nuevo espacio cuenta con seis consultorios para atención general, pediátrica, odontológica y ginecológica, además de enfermería, vacunatorio, dispensario de medicamentos y un acceso para ambulancias. https://t.co/HwskK7QPAE — Juan Jose Fabiani (@JuanoFabiani) October 9, 2026

El nuevo edificio se emplaza sobre un terreno de 712,40 metros cuadrados, con una superficie cubierta de 320,20 metros cuadrados y 16,60 metros cuadrados de superficie semicubierta. Fue diseñado con una circulación central que articula las distintas áreas y con una sucesión de patios que favorecen el ingreso de aire y luz natural.

De la recorrida participaron también la secretaria de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, arquitecta Gabriela Fernández; el secretario de Salud, doctor Walter Gómez; y la delegada municipal de Burzaco, Andrea Capasso.

