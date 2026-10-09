La tragedia de Chapecoense y el secreto de los sobrevivientes

El periodista Javier Sinay presenta este viernes su libro El secreto de los sobrevivientes. La cita es a las 18 horas en Verne (Juan Ramírez de Velasco 1427), marco en el que el autor conversará con Facundo Pastor y Martín Felipe Castagnet. La entrada es gratuita sujeta a la capacidad de la sala.

El 28 de noviembre de 2016, el avión que llevaba al Chapecoense a la ﬁnal de la Copa Sudamericana se estrelló contra una montaña en Colombia. El equipo era la revelación del fútbol brasileño.

Murieron 71 personas, sobrevivieron seis. ¿Por qué esas seis y no las demás? La pregunta parece metafísica, pero este libro demuestra que también es política.

Si San Lorenzo convertía ese gol en el minuto 48, pasaba de ronda. Y no Chapecoense. ¿Y nadie hubiera muerto? Ese contrafáctico fue el origen de ‘El secreto de los sobrevivientes’. De eso hablamos en @FojaCero910 con @facupastor @PlanetaLibrosAr https://t.co/S3lCNML2ns — Javier Sinay (@sinaysinay) August 16, 2026

A lo largo de diez años de investigación, Javier Sinay reconstruye lo que ocurrió y, con una arquitectura precisa, hace dialogar la crónica deportiva, el expediente judicial, la catástrofe aeronáutica y los misterios ﬁlosóﬁcos.

En el centro, una sola cuestión: la voluntad humana que a veces se impone ante la incertidumbre y que, así, resguarda el secreto de los sobrevivientes.

El autor

Javier Sinay (Buenos Aires, 1980) es periodista. Publicó en Tusquets los libros Camino al Este (que estuvo entre los tres ganadores del Concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes de 2018), Cuba Stone (en coautoría), Los crímenes de Moisés Ville (nominado, por su edición estadounidense, a Libro del Año en los CrimeCon C.L.U.E. Awards; elegido como uno de los mejores libros de 2022 por CrimeReads) y Sangre joven (Premio Rodolfo Walsh en la XXIII Semana Negra de Gijón).

Sinay escribió también Después de las 09:53, La caja de letras y ¡Extra! (en coautoría). En 2015 ganó el Premio Gabriel García Márquez por su crónica «Rápido. Furioso. Muerto», publicada en Rolling Stone.

Su ﬁrma ha recorrido todas las grandes revistas de periodismo narrativo en castellano, y usualmente se la puede encontrar en publicaciones de Europa y Asia. Ha dictado seminarios de escritura en Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica.

