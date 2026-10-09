De Portugal al mundo: la gira de Maro hace escala en Buenos Aires

Maro, una de las artistas portuguesas de mayor proyección internacional, regresa a Buenos Aires para presentarse el jueves 12 de noviembre en C Art Media. La cantante, compositora y multiinstrumentista llegará a la Argentina en pleno desarrollo de su gira internacional, que la llevó a recorrer distintos escenarios de Estados Unidos y Canadá antes de su desembarco en Sudamérica, donde también estará presentando So much has changed, su más reciente trabajo de estudio.

Con una propuesta musical que combina sensibilidad, virtuosismo y una identidad propia, Maro construyó una carrera que trasciende fronteras geográficas y de lenguaje. Su talento como intérprete y compositora se refleja en canciones como “Saudade, saudade”, “Kiss me”, “Feeling so nice” y “I owe it to you”, que conviven en una paleta de canciones tan personal como diversa.

Recientemente, Maro fue parte de Es Latina, la plataforma cultural creada por Shakira en Madrid en el marco de su residencia, que durante septiembre y octubre reunió música, arte, literatura, gastronomía y distintas expresiones de la cultura latina.

Su participación volvió a poner en primer plano una característica que atraviesa toda su carrera: la capacidad de moverse con libertad entre distintos lenguajes sin perder su identidad. Con una propuesta íntima, sensible y profundamente personal, Maro continúa haciendo música desde la honestidad artística y desde aquello que genuinamente siente, dando grandes pasos profesionales y protagonizando hitos como estos en menos de una década de trayectoria.

Su regreso al país será una oportunidad para descubrir en vivo a una artista joven y llena de potencial, que viene conquistando públicos de distintas partes del mundo con una obra trabajada desde el más puro sentimiento, pero también desde la formación. La cita entonces es el jueves 12 de noviembre, desde las 19 horas, en Avenida Corrientes 6271, con entradas a la venta vía Livepass.