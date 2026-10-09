José C. Paz: resistió con uñas y dientes el robo de su moto y le dispararon 9 veces

Un par de motochorros le disparó al menos 9 veces a un joven en José C. Paz, a los fines de robarle su moto. El brutal episodio ocurrió este jueves alrededor de las 20.30 horas en la avenida Lamas al 7600, en el límite con la avenida Derqui, en el partido de Moreno.

Ante la resistencia de la víctima a entregar el vehículo, los delincuentes le efectuaron varios disparos y dos de ellos le impactaron en una pierna. Toda la secuencia fue registrada por cámaras de seguridad instaladas sobre la avenida donde ocurrió el hecho.

Las imágenes dan cuenta cómo los motochorros abordaron a la víctima por la espalda, mientras esperaba afuera de un comercio, con la intención de robarle la moto en la que circulaba. Le apuntaron y luego quisieron llevarse el vehículo. Sin embargo, la víctima repelió el ataque desde un primer momento y los enfrentó, pese a que era intimidado con armas de fuego.

Ya despojado de su moto, el muchacho comenzó a arrojarles piedras y lo que encontraba a mano a los maleantes y fue así que uno de los delincuentes empuñó su arma y disparó en reiteradas oportunidades.

Tras el ataque, los ladrones escaparon en las dos motos: en la que llegaron y en la perteneciente a la víctima.

El motociclista fue asistido por los vecinos, quienes lo contuvieron hasta ser trasladado a uno de los hospitales cercanos, donde permanece internado en observación. Por el momento, no se informó sobre la identificación o detención de los dos atacantes que participaron del robo.