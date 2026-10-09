Espectáculos | 9 oct 2026
“Activación Celular”
La médium Lorena Perelló presentará en Buenos Aires su propuesta de sanación
La reconocida conferencista, actualmente radicada en Alemania, presenta una experiencia vivencial para conectar con la energía, el cuerpo y la propia esencia. La cita es el 27 de octubre en el Teatro El Nacional.
Lorena Perelló llega a Buenos Aires para presentar “Activación Celular”, una conferencia que propone un espacio de conexión, reflexión y bienestar espiritual. La cita será el martes 27 de octubre a las 20 horas en el Teatro El Nacional, ubicado en Avenida Corrientes 960. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería de la sala o a través de Plateanet.
Reconocida como médium argentina y actualmente radicada en Alemania, Perelló comenzó su recorrido espiritual desde muy pequeña. A lo largo de los años desarrolló una práctica centrada en el acompañamiento de personas que buscan profundizar en su mundo interior, conectarse con su esencia y transitar procesos personales desde una mirada espiritual.
“Un espacio para volver a vos, activar tu energía y permitir que tu cuerpo recuerde cómo sanar” es la premisa de esta conferencia, en la que Perelló propone una experiencia de conexión con el cuerpo, la energía y el mundo interior.
A lo largo de su recorrido, Perelló comenzó a trabajar especialmente con lo que define como energías orientadas a procesos de sanación, acompañando a las personas en sus propios caminos de autosanación y actuando, desde su perspectiva espiritual, como canal y guía.
Su camino también incluye la creación de Amaranda, un centro de armonización espiritual dedicado al acompañamiento consciente, la conexión interior y el equilibrio integral, donde se desarrollan diferentes actividades vinculadas al bienestar espiritual.
De la experiencia personal a la transmisión
Durante muchos años, Perelló desarrolló su actividad de manera privada, acompañando principalmente a personas de su círculo cercano. Un momento decisivo de su recorrido llegó a partir de una experiencia que, según relata, interpretó como un llamado de su guía espiritual Nicolás para ampliar su misión y compartir su trabajo con un público más amplio.
Desde entonces, comenzó a desarrollar retiros, encuentros, talleres y conferencias, combinando la transmisión de conocimientos espirituales con experiencias vivenciales.
En 2025 publicó su primer libro, La vida continúa, donde reúne vivencias, reflexiones y aprendizajes de su recorrido. Actualmente trabaja en una segunda edición, en la que profundiza y amplía algunos de sus contenidos a partir de nuevas experiencias.
Para Perelló, la cercanía y la presencia ocupan un lugar central en cada encuentro. En “Activación Celular”, busca generar un espacio de conexión directa con los asistentes y abordar el bienestar desde una perspectiva que integra lo físico, mental, emocional y espiritual.