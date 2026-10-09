La médium Lorena Perelló presentará en Buenos Aires su propuesta de sanación

Lorena Perelló llega a Buenos Aires para presentar “Activación Celular”, una conferencia que propone un espacio de conexión, reflexión y bienestar espiritual. La cita será el martes 27 de octubre a las 20 horas en el Teatro El Nacional, ubicado en Avenida Corrientes 960. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería de la sala o a través de Plateanet.

Reconocida como médium argentina y actualmente radicada en Alemania, Perelló comenzó su recorrido espiritual desde muy pequeña. A lo largo de los años desarrolló una práctica centrada en el acompañamiento de personas que buscan profundizar en su mundo interior, conectarse con su esencia y transitar procesos personales desde una mirada espiritual.

“Un espacio para volver a vos, activar tu energía y permitir que tu cuerpo recuerde cómo sanar” es la premisa de esta conferencia, en la que Perelló propone una experiencia de conexión con el cuerpo, la energía y el mundo interior.

A lo largo de su recorrido, Perelló comenzó a trabajar especialmente con lo que define como energías orientadas a procesos de sanación, acompañando a las personas en sus propios caminos de autosanación y actuando, desde su perspectiva espiritual, como canal y guía.

Su camino también incluye la creación de Amaranda, un centro de armonización espiritual dedicado al acompañamiento consciente, la conexión interior y el equilibrio integral, donde se desarrollan diferentes actividades vinculadas al bienestar espiritual.

De la experiencia personal a la transmisión

Durante muchos años, Perelló desarrolló su actividad de manera privada, acompañando principalmente a personas de su círculo cercano. Un momento decisivo de su recorrido llegó a partir de una experiencia que, según relata, interpretó como un llamado de su guía espiritual Nicolás para ampliar su misión y compartir su trabajo con un público más amplio.

Desde entonces, comenzó a desarrollar retiros, encuentros, talleres y conferencias, combinando la transmisión de conocimientos espirituales con experiencias vivenciales.

En 2025 publicó su primer libro, La vida continúa, donde reúne vivencias, reflexiones y aprendizajes de su recorrido. Actualmente trabaja en una segunda edición, en la que profundiza y amplía algunos de sus contenidos a partir de nuevas experiencias.

Para Perelló, la cercanía y la presencia ocupan un lugar central en cada encuentro. En “Activación Celular”, busca generar un espacio de conexión directa con los asistentes y abordar el bienestar desde una perspectiva que integra lo físico, mental, emocional y espiritual.