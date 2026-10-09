Milei y Bullrich se reunieron a solas para aquietar las aguas: “Con total honestidad”

La titular del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este viernes con el presidente Javier Milei, en medio de las diferencias que la legisladora viene expresando en público.

“Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, enfatizó la jefa de la bancada violeta en la Cámara alta a través de un posteo en X.

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP 🇦🇷 https://t.co/bzYEg3r2ZR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026

Por su parte, el mandatario también utilizó las redes sociales para referirse al encuentro con la exministra de Seguridad.

“Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, expresó Milei en Instagram.

Vale reseñar que tras varias críticas de la senadora, al comienzo de esta semana, participó de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, en tanto que el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó en su habitual conferencia que Bullrich “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”.