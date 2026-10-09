Más de 3.500 ciclistas correrán por avenidas y autopistas en el Gran Fondo Buenos Aires

Este domingo 11 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de la 4ª edición del Gran Fondo Buenos Aires, una de las principales competencias de ciclismo de ruta amateur del país que reunirá a más de 3.500 ciclistas de todas las edades y niveles.

La prueba contará con dos circuitos: 46 kilómetros, correspondiente al Medio Fondo, y 129 kilómetros, para el Gran Fondo. La largada se hará a las 6 de la mañana desde el Parque Sarmiento, en Saavedra. Allí también será la llegada.

Los participantes correrán por las principales autopistas y avenidas porteñas en un circuito que se irá cerrando al tránsito a medida avanza la carrera. La experiencia busca recrear las condiciones de las grandes pruebas profesionales internacionales.

El recorrido incluirá Avenida General Paz, Avenida Cantilo, Avenida Lugones, Paseo del Bajo, Avenida 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y Autopista Perito Moreno.

“Buenos Aires es una Ciudad que se disfruta y el Gran Fondo, una gran oportunidad para que miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas, en un evento de primer nivel”, afirmó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Asimismo, el funcionario recalcó: “Queremos seguir impulsando este tipo de propuestas porque cada competencia que llega a la Ciudad genera movimiento, promueve hábitos saludables y fortalece nuestra identidad como destino deportivo. Ese es el camino que estamos recorriendo para que Buenos Aires sea Capital Mundial del Deporte en 2027”.

Una competencia con impacto social y ambiental

En esta edición del Gran Fondo Buenos Aires parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que van a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

Por su aporte al deporte, el turismo y el cuidado del ambiente, el evento fue declarado de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, la competencia se consolida como una “Carrera Verde”, con la implementación de criterios de sustentabilidad y acciones orientadas al cuidado ambiental durante el desarrollo del evento.