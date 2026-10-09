Espectáculos | 9 oct 2026
Música
Iván Noble jura lealtad en La Plata a sus “Canciones traspapeladas”
“He sido abandónico y descuidado con muchas de ellas; así que decidí sacarlas del cuarto cajón de la cocina”, dice el líder de Los Caballeros de la Quema. El 17 de octubre se presenta en el Teatro Metro.
“Canciones traspapeladas” es un show de canciones que, por “misteriosos motivos”, Iván Noble había dejado de cantar desde hace largo tiempo.
Y es con este tour que vuelve a la ciudad de La Plata, para presentarse el sábado 17 de octubre en el Teatro Metro, con entradas a la venta vía PlateaUno o en la boletería de la sala, calle 4 entre 51 y 53 (lunes a sábados de 10 a 19 horas).
“Revisando un poco mi historia me doy cuenta que he sido abandónico y descuidado con muchas de ellas; así que decidí sacarlas ‘del cuarto cajón de la cocina’ y llevarlas de nuevo al escenario”, promete Iván.
Y completa: “Digamos que será un reencuentro íntimo con viejas canciones a las que les debo una disculpa. Están muy invitados, ojalá les parezca una buena idea”.
En suma, un espectáculo íntimo que rescata canciones olvidadas o poco tocadas durante mucho tiempo, ofreciendo un reencuentro nostálgico con su repertorio tanto solista como de Los Caballeros de la Quema.