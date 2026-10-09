Iván Noble jura lealtad en La Plata a sus “Canciones traspapeladas”

“Canciones traspapeladas” es un show de canciones que, por “misteriosos motivos”, Iván Noble había dejado de cantar desde hace largo tiempo.

Y es con este tour que vuelve a la ciudad de La Plata, para presentarse el sábado 17 de octubre en el Teatro Metro, con entradas a la venta vía PlateaUno o en la boletería de la sala, calle 4 entre 51 y 53 (lunes a sábados de 10 a 19 horas).

“Revisando un poco mi historia me doy cuenta que he sido abandónico y descuidado con muchas de ellas; así que decidí sacarlas ‘del cuarto cajón de la cocina’ y llevarlas de nuevo al escenario”, promete Iván.

Y completa: “Digamos que será un reencuentro íntimo con viejas canciones a las que les debo una disculpa. Están muy invitados, ojalá les parezca una buena idea”.

En suma, un espectáculo íntimo que rescata canciones olvidadas o poco tocadas durante mucho tiempo, ofreciendo un reencuentro nostálgico con su repertorio tanto solista como de Los Caballeros de la Quema.

