Cuenta regresiva para Expo Cannabis Argentina 2026

La Expo Cannabis Argentina vuelve a La Rural con grandes novedades en su séptima edición: experiencias inmersivas, gastronomía cannábica, talleres para aprender a cultivar, cocinar y hacer extracciones, lanzamiento de nuevas genéticas y productos, un sector para conocer clubes de cannabis y asociarse en el momento, entre muchas otras actividades.

En esta ocasión, suma más de 8.000 metros cuadrados de espacio exterior, una mega feria con más de 300 marcas, tres escenarios simultáneos con más de 130 actividades y más de 100 médicos, veterinarios, abogados y especialistas en cultivo y producción atendiendo las dudas de los asistentes.

En suma, del 23 al 25 de octubre, el evento volverá a reunir científicos, médicos, cultivadores, especialistas técnicos, empresas, profesionales, organizaciones, artistas, comunidades y público general en un espacio de convivencia único en el país y el mundo. Las entradas pueden adquirirse vía Ticketek.

Todos los temas de esta edición

SALUD : Cannabis medicinal, hongos medicinales, veterinaria, cosmética, sector de productos wellness, nuevas prácticas y terapias para la salud.

: Cannabis medicinal, hongos medicinales, veterinaria, cosmética, sector de productos wellness, nuevas prácticas y terapias para la salud. CLUBES CANNÁBICOS : La Expo inaugura un sector donde los clubes podrán mostrar el producto de su trabajo para que el público pueda conocerlos y asociarse en el momento.

: La Expo inaugura un sector donde los clubes podrán mostrar el producto de su trabajo para que el público pueda conocerlos y asociarse en el momento. CULTIVO DE CANNABIS : Talleres de inicio y perfeccionamiento del cultivo, nuevas genéticas nacionales e internacionales, venta legal de plantines y semillas, novedades tecnológicas y la presencia de los más destacados productores de Argentina.

: Talleres de inicio y perfeccionamiento del cultivo, nuevas genéticas nacionales e internacionales, venta legal de plantines y semillas, novedades tecnológicas y la presencia de los más destacados productores de Argentina. EXPERIENCIAS INMERSIVAS: Un recorrido asombroso entre hongos bioluminiscentes, viajes por los diferentes compuestos aromáticos de los cogollos, galería de plantas cañameras, respiración holotrópica, meditación con sound healing, bioenergética.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS : Conferencias orientadas a la industria cannábica con los últimos avances y las oportunidades, contacto directo con inversores, proveedores de insumos y servicios.

: Conferencias orientadas a la industria cannábica con los últimos avances y las oportunidades, contacto directo con inversores, proveedores de insumos y servicios. CULTURA : Música, shows y entretenimiento, ceremonias y actividades orientadas a la ampliación de la conciencia, espacio de autismo para el diálogo y el encuentro, patio gastronómico con propuestas cannábicas.

: Música, shows y entretenimiento, ceremonias y actividades orientadas a la ampliación de la conciencia, espacio de autismo para el diálogo y el encuentro, patio gastronómico con propuestas cannábicas. CONSULTORIOS GRATUITOS: Consultas médicas y veterinarias personales con especialistas en la salud humana y la de nuestras mascotas.