Espectáculos | 9 oct 2026
La Rural
Cuenta regresiva para Expo Cannabis Argentina 2026
Se trata del evento más importante sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto. La cita es del 23 al 25 de octubre en el predio ferial de Palermo. Todas las novedades.
La Expo Cannabis Argentina vuelve a La Rural con grandes novedades en su séptima edición: experiencias inmersivas, gastronomía cannábica, talleres para aprender a cultivar, cocinar y hacer extracciones, lanzamiento de nuevas genéticas y productos, un sector para conocer clubes de cannabis y asociarse en el momento, entre muchas otras actividades.
En esta ocasión, suma más de 8.000 metros cuadrados de espacio exterior, una mega feria con más de 300 marcas, tres escenarios simultáneos con más de 130 actividades y más de 100 médicos, veterinarios, abogados y especialistas en cultivo y producción atendiendo las dudas de los asistentes.
En suma, del 23 al 25 de octubre, el evento volverá a reunir científicos, médicos, cultivadores, especialistas técnicos, empresas, profesionales, organizaciones, artistas, comunidades y público general en un espacio de convivencia único en el país y el mundo. Las entradas pueden adquirirse vía Ticketek.
Todos los temas de esta edición
- SALUD: Cannabis medicinal, hongos medicinales, veterinaria, cosmética, sector de productos wellness, nuevas prácticas y terapias para la salud.
- CLUBES CANNÁBICOS: La Expo inaugura un sector donde los clubes podrán mostrar el producto de su trabajo para que el público pueda conocerlos y asociarse en el momento.
- CULTIVO DE CANNABIS: Talleres de inicio y perfeccionamiento del cultivo, nuevas genéticas nacionales e internacionales, venta legal de plantines y semillas, novedades tecnológicas y la presencia de los más destacados productores de Argentina.
- EXPERIENCIAS INMERSIVAS: Un recorrido asombroso entre hongos bioluminiscentes, viajes por los diferentes compuestos aromáticos de los cogollos, galería de plantas cañameras, respiración holotrópica, meditación con sound healing, bioenergética.
- INDUSTRIA Y NEGOCIOS: Conferencias orientadas a la industria cannábica con los últimos avances y las oportunidades, contacto directo con inversores, proveedores de insumos y servicios.
- CULTURA: Música, shows y entretenimiento, ceremonias y actividades orientadas a la ampliación de la conciencia, espacio de autismo para el diálogo y el encuentro, patio gastronómico con propuestas cannábicas.
- CONSULTORIOS GRATUITOS: Consultas médicas y veterinarias personales con especialistas en la salud humana y la de nuestras mascotas.
- HONGOS ADAPTÓGENOS Y PSILOCIBES: El observatorio de hongos vivos más grande de Sudamérica, encuentro con biólogos, cultivadores y profesionales de la salud responden todas tus dudas. Conferencias, talleres y charlas para el uso y cultivo de hongos.
- REGULACIÓN: Espacios de información y discusión dedicados al fenómenos de los clubes cannábicos, producción medicinal a mediana y gran escala, nuevas regulaciones, la regulación para uso adulto y los debates que atraviesan al sector.
- CIENCIA: Los últimos descubrimientos y avances en cannabis medicinal y cultivo. La 7° edición del Concurso de Pósters Científicos sobre Cannabis, el evento sobre ciencia y cannabis más importante de toda la región.
- NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS: Se vuelve a abrir la huerta interactiva para compartir la experiencia de oler, tocar y plantar frutas, verduras y aromáticas en familia.
- PROMOCIONES Y DESCUENTOS: Menores de 10 y mayores de 75 años entran gratis. Jubilados y personas con discapacidad tienen 50 % de descuento. 2x1 en plantines los 3 días del evento.