Aumentan los peajes de la Autopista Buenos Aires - La Plata y la Costa Atlántica: los nuevos precios

A partir de este sábado 10 de octubre, viajar por la Autopista Buenos Aires - La Plata y las principales rutas de la provincia de Buenos Aires será más costoso. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires oficializó el aumento de peajes mediante la Resolución 765/26 en el Boletín Oficial, autorizando una actualización del 8,3% en el corredor metropolitano que administra la empresa estatal AUBASA.

La medida se suma al incremento del 8,8% dispuesto a través de la Resolución 760/26 para los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), que comenzó a regir este viernes en las Rutas 2 y 11, impactando de lleno en los traslados hacia las localidades balnearias.

Tarifas de la Autopista Buenos Aires - La Plata desde este sábado

Los nuevos valores para la Categoría 1 (autos de dos ejes) en la Autopista Buenos Aires - La Plata varían según el sentido de circulación y la franja horaria (hora pico: lunes a viernes hábiles de 07:00 a 10:00 sentido CABA y de 17:00 a 20:00 sentido Provincia):

Sentido a CABA (Peaje Hudson): pasa de $4.800 a $5.200 en horario no pico y a $6.600 en hora pico.

Sentido a La Plata (Dock Sud / Hudson): pasa de $2.400 a $2.600 en hora no pico y a $3.300 en hora pico.

Peaje Villa Elisa: $1.400 en horario no pico y $1.700 en horario pico.

Bajadas de Quilmes, Berazategui y Bernal: pasa de $1.700 a $1.900.

Cuánto cuesta viajar a la Costa Atlántica y la Ruta 6

Con el ajuste del 8,8% en el corredor atlántico y la suba en la Ruta 6, el costo total del viaje por carretera se encarece sensiblemente:

Autovía 2 (Samborombón y Maipú) y Ruta 11 (La Huella): la tarifa para autos sube a $8.600 por estación ($8.507,95 con TelePase automático).

General Madariaga: pasa a $3.600 .

Mar Chiquita: se ubica en $4.000 .

Ruta 6 (San Vicente y Las Heras): la tarifa asciende a $2.276.

Costo total de traslado: Un automóvil que viaje desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Platadeberá abonar $22.400 solo de peajes por tramo ($5.200 en Hudson más $17.200 acumulados entre Samborombón y Maipú).

Cómo se calcula la actualización y qué obras se realizan

El incremento aplicado por AUBASA se calculó mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT) fijado en el contrato de concesión. Esta fórmula polinómica pondera un 55% del Índice de Salarios, un 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborados por el INDEC.

Desde la empresa provincial remarcaron que el cuadro tarifario financia las tareas de mantenimiento y repavimentación en los más de 1.200 kilómetros que administra, incluyendo la renovación total de calzada en la Autovía 2 (con proyección a 2027), bacheo en el tramo Hudson - La Plata y el proyecto de ampliación del cuarto carril en la autopista.