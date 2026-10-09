La FIFA confirmó que Argentina fue la selección más atacada en redes durante el Mundial 2026

La FIFA confirmó de manera oficial que la Selección Argentina se convirtió en el equipo que más ataques y mensajes de odio recibió en las redes sociales durante la disputa del Mundial 2026. Los datos se desprenden del informe final presentado por el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) del organismo internacional, publicado este viernes 9 de octubre en la antesala del Día Mundial de la Salud Mental.

El relevamiento, ejecutado mediante la herramienta de inteligencia artificial Threat Matrix junto a un equipo de analistas humanos, monitoreó más de 17,1 millones de publicaciones y comentarios en X, Instagram, Facebook y TikTok entre el 9 de junio y el 20 de julio de 2026. Del total examinado, las autoridades verificaron 240.676 mensajes strictly abusivos, provenientes de unas 165.000 cuentas de origen que apuntaron directamente contra 812 personas, entre futbolistas y miembros de los planteles.

#mundialdefútbol2026 🇦🇷🏳️ “Las Malvinas son argentinas”: la bandera de la Selección tras vencer a Inglaterra La histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra dejó una imagen que recorrió el mundo. Tras conseguir el pase a la final del Mundial 2026, los jugadores de la Selección celebraron sobre el césped con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, pese a que en la previa se había prohibido el ingreso al estadio de banderas y símbolos vinculados a las islas. 📌 Los futbolistas argentinos festejaron la clasificación a la final exhibiendo una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. 📌 El gesto llegó después del triunfo agónico por 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta. 📌 En la previa del partido, la organización había impedido el ingreso de banderas y otros elementos con referencias a Malvinas por considerarlos mensajes políticos. 📌 La imagen de los campeones con la bandera se volvió viral y generó repercusión internacional. 🏆 La celebración combinó la euforia deportiva con un fuerte contenido simbólico. Mientras los jugadores compartían el festejo con los hinchas argentinos, la bandera apareció en el centro de la escena y se convirtió en una de las fotografías más difundidas de la noche. ⚽ El gesto reavivó el debate que se había instalado en las horas previas por las restricciones impuestas para el ingreso al estadio. Incluso, distintos medios internacionales señalaron que la FIFA podría analizar el episodio a la luz de su reglamento sobre manifestaciones políticas durante las competencias. 👉 https://t.co/ebQIboaxZ7 💬 ¿Qué significado tiene para vos la imagen de la Selección celebrando con la bandera de las Islas Malvinas? #Malvinas #SelecciónArgentina #Mundial2026 #ArgentinaVsInglaterra #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) July 15, 2026

Las claves del odio contra la Albiceleste: acusaciones de corrupción y xenofobia

A diferencia de otras delegaciones, el reporte del SMPS detalló que la hostilidad enviada hacia el equipo argentino tuvo características singulares y concentradas principalmente en el rendimiento colectivo del grupo:

Acusaciones de corrupción: Fue la narrativa de odio predominante. Miles de usuarios publicaron de forma sistemática que el seleccionado recibió un "trato preferencial", ayuda arbitral directa o favores en la utilización del VAR.

Xenofobia y hostilidad general: Completaron el mapa de agresiones contra la delegación nacional en las distintas plataformas interactivas.

Ataques individuales: En el apartado de agresiones dirigidas a futbolistas a título personal, la Argentina finalizó en el cuarto lugar, por detrás de los planteles de Francia (el más agredido individualmente), Inglaterra y Portugal.

Cifras globales y derivaciones legales del informe

El informe dejó al descubierto la dimensión del hostigamiento virtual a lo largo de todo el torneo ecuménico. En términos generales, la lista de selecciones nacionales más atacadas en forma colectiva quedó encabezada por Argentina, seguida por Inglaterra, España, Brasil y Noruega.

En cuanto al impacto directo y la moderación de los contenidos, el trabajo coordinado entre la FIFA y los equipos técnicos de las plataformas sociales logró filtrar, moderar y ocultar en tiempo real más de 9,2 millones de comentarios nocivos en las cuentas oficiales del ente regulador y de las distintas federaciones participantes, buscando amortiguar el impacto psicológico en los deportistas.

Finalmente, en el plano judicial y contravencional, el reporte confirmó que se concretaron 786 derivaciones de cuentas a la policía internacional (Interpol) y que ya hay 30 personas identificadas con procesos abiertos por incitación al odio y acoso digital.