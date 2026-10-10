Martín Menem puso freno a las alianzas de LLA y dejó una pregunta clave

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se pronunció sobre las alianzas políticas que debate La Libertad Avanza. Durante un acto partidario en Tigre, planteó que el armado electoral es complejo y advirtió sobre las diferencias internas en torno a la velocidad y las condiciones para sellar acuerdos con los gobernadores.

“El del armado político es un tema muy complejo”, deslizó el líder parlamentario ante los asistentes a la convocatoria, que se presentó con el lema “Hacia una Argentina próspera”.

En referencia a quienes impulsan negociaciones “rápidas”, señaló que sería más sencillo cerrar entendimientos con distintos gobernadores, aunque remarcó que las coincidencias de fondo son necesarias.

“Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo tenemos que tener agendas programáticas similares”, aclaró, para luego interrogar: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”.

Gran encuentro “Hacia una Argentina próspera” con las disertaciones del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, @MenemMartin; @Santiago_Oria y @Luchoo_Olivera, Senador y Coordinador de la Primera Sección. Maravilloso encuentro organizado por @MiguelSchmukler. https://t.co/87IpvgBBIp — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 9, 2026

Por otra parte, el legislador riojano defendió el rumbo económico del Gobierno y llamó a respaldar el programa iniciado en 2023. “Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad”, sentenció.

