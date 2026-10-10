sábado 10 de octubre de 2026 - Edición Nº4585

Política | 10 oct 2026

Elecciones 2027

Martín Menem puso freno a las alianzas de LLA y dejó una pregunta clave

“¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, interrogó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue durante un acto de La Libertad Avanza realizado en Tigre.

Encuentro violeta.
TAGS: LA LIBERTAD AVANZA, PRO, MARTIN MENEM, OFICIALISMO, DERECHA

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se pronunció sobre las alianzas políticas que debate La Libertad Avanza. Durante un acto partidario en Tigre, planteó que el armado electoral es complejo y advirtió sobre las diferencias internas en torno a la velocidad y las condiciones para sellar acuerdos con los gobernadores.

“El del armado político es un tema muy complejo”, deslizó el líder parlamentario ante los asistentes a la convocatoria, que se presentó con el lema “Hacia una Argentina próspera”.

En referencia a quienes impulsan negociaciones “rápidas”, señaló que sería más sencillo cerrar entendimientos con distintos gobernadores, aunque remarcó que las coincidencias de fondo son necesarias.

“Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo tenemos que tener agendas programáticas similares”, aclaró, para luego interrogar: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”.

Por otra parte, el legislador riojano defendió el rumbo económico del Gobierno y llamó a respaldar el programa iniciado en 2023. “Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad”, sentenció.
 

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