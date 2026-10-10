Hola Corea en La Plata: banderazo BTS, K-pop y gastronomía

La Municipalidad invita a participar de la Semana de la Cultura Coreana en La Plata, un evento que busca difundir y compartir las tradiciones y expresiones culturales del país asiático a través del arte, la danza, el canto, la música y la gastronomía en el marco de la llegada de la talentosa banda BTS a la ciudad.

La propuesta es organizada por la Embajada de la República de Corea, el Centro Cultural Coreano y Kotra en conjunto con la comuna platense y se desarrollará del 22 al 24 de octubre de 14 a 20 horas con entrada gratuita en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

Uno de los principales atractivos de la iniciativa, denominada Hola Corea, será una exposición que permitirá descubrir la relación entre la cultura tradicional y la escena musical contemporánea, con los instrumentos, sonidos e indumentaria utilizados en distintas producciones de k-pop.

Por otro lado, para los fanáticos del género habrá talleres de danza y de decoración de lightsticks con norige, mientras que aquellos que quieran interpretar a pleno sus canciones favoritas tendrán k-pop norebang, una experiencia inspirada en los tradicionales espacios de canto de Corea.

También se desplegará un taller de demostración para conocer los secretos de la cosmética coreana y se presentará el espectáculo de los artistas de IN Pungnyu, que combina música, danza y acrobacia. Este espectáculo tendrá lugar el jueves 22 a las 19 horas en el Teatro Municipal Coliseo Podestá.

Asimismo, alumnos de escuelas de La Plata podrán participar en talleres de artesanía inspirados en elementos de la tradición artística coreana que aparecen en la película Las Guerreras K-pop, como el tigre de la pintura tradicional minhwa y los paisajes de montaña.

La programación se completará con una exhibición de hanbok lucidos por estrellas de k-pop, una experiencia para vestir hanbok, una muestra de pop-art sobre BTS, un taller de confección de máscaras tal, proyecciones de cine coreano, zonas participativas, photowall, juegos tradicionales, vitrinas de cultura coreana y mucho más.

Banderazo

En línea con la Semana de la Cultura Coreana, el jueves 22 a partir de las 16 horas en la Glorieta de Plaza San Martín se desarrollará un banderazo y un encuentro de comunidades de BTS convocado por BTS Argentina y BTS La Plata.

Además, durante los tres días dispondrá un circuito gastronómico coreano: de jueves a sábado Baxar Mercado (51 entre 5 y 6), Cervecería Modelo (54 y 5), León Bistró (1 y 56) y Lebrel (54 y 5) ofrecerán menús especialmente pensados para la ocasión.