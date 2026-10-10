Con la camiseta de Argentina, cayó en Barrio 31 chacal paraguayo acusado de abuso sexual y violencia género

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un hombre de nacionalidad paraguaya, por los delitos de abuso sexual y violencia de género.

La causa tuvo su origen en junio del año 2025, a partir de una serie de denuncias radicadas por la víctima ante la División Protección Familiar Área Este, perteneciente a la Policía de la Ciudad.

En la instrucción llevada adelante por la fuerza porteña, se le imputaba al buscado, hechos tales como violencia de género intrafamiliar, abusos sexuales con acceso carnal cometidos mediante violencia física e intimidación con armas de fuego hacia su expareja.

Así también, llevaba a cabo un amedrentamiento constante fundado en amenazas de muerte con un cuchillo tipo carnicero, hostigamiento, control digital y la amenaza recurrente de sustraer a la hija menor para trasladarla a la República del Paraguay.

Luego de estos hechos, en agosto del corriente año, el Juzgado Criminal y Correccional Nº 31 a cargo de Diego Javier Souto, Secretaría Nº 119 de María Victoria Di Nardo delegó la investigación del caso a los detectives del DICCO (Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado) de la PFA a fin de dar con el paradero del agresor.

Ante ello, los federales comenzaron con discretas tareas de campo constatando que el buscado residiría en una finca ubicada en el barrio denominado Padre Carlos Múgica o Barrio 31.

Con los datos aportados por los efectivos, el juzgado interviniente ordenó el allanamiento de la vivienda ubicada en la calle Aymará al 400.

En consecuencia, los efectivos desplegaron un operativo coordinado que contó con la colaboración de un grupo de irrupción de la Dirección General Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), un grupo de combate y unidad de contención de la Dirección General de Orden Urbano y Federal ambos de esta institución, se logró la detención del mismo.

Además, se incautó un cuchillo tipo carnicero y diversos elementos de interés para la causa. El detenido, de 32 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor.