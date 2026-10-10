Charly García y una reedición para coleccionistas: qué trae el regreso de 60x60

El prócer del rock nacional Charly García se apresta a celebrar sus 75 años y en el marco de los festejos, confirmó la reedición de un álbum muy especial.

Entre octubre y noviembre de 2011, Charly García festejó su cumpleaños número 60 con un hecho artístico sin precedentes: nueve noches en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en las que recorrió toda su obra.

Charly se presentó con su banda de entonces, The Prostitution, y contó con invitados de lujo como Fito Paez, Pedro Aznar, Juanse y Nito Mestre, además de las voces en off de la actriz Graciela Borges y el conductor Juan Alberto Badía.

Fueron tres conciertos conceptuales -titulados “La Vanguardia es así”, “Detrás de las Paredes” y “El Ángel Vigía”- con setlists diferentes de casi veinte canciones cada uno, incluyendo clásicos de Sui Generis, Seru Giran, y su etapa solista.

Ahora estarán disponibles por primera vez de manera oficial en plataformas digitales, y en dos nuevos box sets Edición 15° Aniversario, que contienen estos históricos conciertos completos en tres LP dobles (seis vinilos de 180 gramos) o tres CD.