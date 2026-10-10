Espectáculos | 10 oct 2026
Música
Charly García y una reedición para coleccionistas: qué trae el regreso de 60x60
Los tres álbumes estarán por primera disponibles en plataformas digitales. También en dos nuevos box sets que contienen los históricos conciertos completos en tres LP dobles (seis vinilos de 180 gramos) o tres CD.
El prócer del rock nacional Charly García se apresta a celebrar sus 75 años y en el marco de los festejos, confirmó la reedición de un álbum muy especial.
Entre octubre y noviembre de 2011, Charly García festejó su cumpleaños número 60 con un hecho artístico sin precedentes: nueve noches en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en las que recorrió toda su obra.
Charly se presentó con su banda de entonces, The Prostitution, y contó con invitados de lujo como Fito Paez, Pedro Aznar, Juanse y Nito Mestre, además de las voces en off de la actriz Graciela Borges y el conductor Juan Alberto Badía.
Fueron tres conciertos conceptuales -titulados “La Vanguardia es así”, “Detrás de las Paredes” y “El Ángel Vigía”- con setlists diferentes de casi veinte canciones cada uno, incluyendo clásicos de Sui Generis, Seru Giran, y su etapa solista.
Ahora estarán disponibles por primera vez de manera oficial en plataformas digitales, y en dos nuevos box sets Edición 15° Aniversario, que contienen estos históricos conciertos completos en tres LP dobles (seis vinilos de 180 gramos) o tres CD.