Al nuevo gurú económico de Milei le gustaría “un dólar más alto”

El economista Alberto Ades, invitado esta semana por el presidente Javier Milei a la reunión de Gabinete, descartó los rumores sobre su desembarco en el Palacio de Hacienda en reemplazo de Luis Caputo y ponderó el rumbo de la administración libertaria.

El analista de Wall Street proyectó que el éxito de las reformas estructurales hará que el país sea “inevitablemente más costoso” en moneda extranjera. “El nivel del dólar actual es el nivel del dólar que tiene sentido tener en una economía que está en transición a ser una economía mejor y más ordenada”, contextualizó en declaraciones a Radio Splendid.

Para justificar la cotización actual, Ades recurrió a la comparación histórica y minimizó las críticas de un atraso artificial. “Si uno mira el tipo de cambio real hoy, contra ese promedio te da algo así como 29 % más fuerte. Si lo comparás con el 2017, te da el mismo nivel. Claramente este es un peso fuerte que creo es consistente en el largo plazo con un país que le va bien”, insistió el gurú de Milei.

De todas maneras, el especialista reconoció las tensiones que genera este esquema en el corto plazo: “Si yo pudiera, a mí me gustaría un tipo de cambio más alto, pero reconozco que es muy difícil”.

“Si la Argentina se convierte en un país ‘normal’, con cuentas públicas ordenadas, con un sector externo pujante con crecimiento de energía, minería, inflación de un dígito, una economía más abierta integrada al mundo, más desregulada y con crecimiento de la productividad, vamos a ser más caros en dólares de lo que fuimos en 2022 o anteriores períodos en donde nos fue muy mal”, contrastó Ades.

🗣️Alberto Ades se reunió con Javier Milei y advirtió sobre el rumbo económico del Gobierno Alberto Ades, doctor en Harvard y director de investigación de NWI Management, en #Economía21 con Daniel Fernández Canedo https://t.co/mV7NbdCBwA — Splendid AM 990 (@splendidam990) October 10, 2026

Por otra parte, desactivó los rumores que lo sitúan en el sillón del Ministerio de Economía en reemplazo de Luis Caputo.

“Lo conozco a Javier Milei desde el 2023, pero luego de que me invitara a dar una charla se tejió toda una especulación de que yo me estaba probando el traje de Toto Caputo. Ministro de Economía yo no quiero ser”, remató.