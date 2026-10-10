El Master Bowling Duckpin 2026 tiene su cita en Villa Gesell y General Madariaga

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición del Máster Nacional de Bowling Duckpin 2026, que tendrá su primera etapa del 19 al 24 de octubre, con competencias en dos ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El Bowling Duckpin es una disciplina con identidad propia, técnica, dinámica y estratégica. Se juega con bolas más pequeñas y livianas, sin perforaciones para los dedos, y con pinos de menor tamaño que los del bowling convencional. Cada jugador dispone de tres oportunidades por turno para derribar los diez pinos, haciendo de la precisión, la estrategia y la constancia elementos fundamentales del juego.

En Villa Gesell, el Master A Nacional Duckpin 2026 tendrá como escenario a Bowling Kenka, mientras que en General Madariaga se desarrollarán las competencias correspondientes a Damas A Nacional Duckpin 2026 y Damas B Nacional Duckpin 2026.

La competencia convocará a jugadores provenientes de distintos puntos del país, reafirmando el carácter federal que viene adquiriendo el desarrollo del Bowling Duckpin en Argentina. Cada etapa representa una oportunidad para encontrarse, competir y continuar fortaleciendo una disciplina que suma jugadores y presencia en diferentes ciudades.

Una agenda institucional que acompañó la organización

El trabajo previo a esta edición también incluyó una agenda institucional en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde el presidente de la Asociación Argentina de Jugadores de Bowling Duckpin, Mauro Calandra, mantuvo distintos encuentros para avanzar en los detalles de la competencia.

En Villa Gesell, Calandra se reunió con Emiliano Felice, secretario de Turismo, con quien se abordaron aspectos vinculados con la organización de la primera etapa y la recepción de las delegaciones.

Por su parte, en General Madariaga, mantuvo un encuentro con Carlos Esteban Santoro, intendente de la ciudad, y Juan Ignacio Odriosola, director de Turismo, con quienes se avanzó en aspectos relacionados con la realización de las competencias correspondientes a las categorías Damas A y Damas B.

Desde la organización destacaron la excelente predisposición encontrada en ambas ciudades para recibir esta edición 2026 y acompañar el desarrollo de una competencia que convocará a jugadores provenientes de distintos puntos del país.

Un deporte que crece en todo el país

El crecimiento de la disciplina en distintas ciudades del país permite que cada edición genere nuevos encuentros y fortalezca una comunidad deportiva que comparte una misma pasión.

La primera etapa finalizará el 24 de octubre y la competencia continuará con una segunda instancia, prevista del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

En esta segunda etapa se disputarán Caballeros A Nacional Duckpin 2026, en Villa Gesell, y Caballeros B Nacional Duckpin 2026, en General Madariaga.

En suma, una nueva edición para seguir haciendo crecer el Bowling Duckpin en Argentina.