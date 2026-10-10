Colapinto tocó el muro en Singapur y largará 15° tras una clasificación complicada

Franco Colapinto tuvo una clasificación difícil en el Gran Premio de Singapur y deberá largar desde el 15° puesto este domingo. El piloto argentino rozó el muro en el tramo final de la Q2 y perdió la chance de mejorar su tiempo. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, tuvo una jornada mucho más positiva y terminó entre los diez mejores.

La sesión comenzó con media hora de demora por las complicaciones que había generado la lluvia durante la carrera Sprint. Aunque la pista ya estaba seca, el circuito callejero de Marina Bay ofrecía poco agarre y obligó a los pilotos a manejar con cuidado para evitar errores.

Colapinto consiguió avanzar a la segunda tanda después de cerrar una buena vuelta en la Q1. Con un registro de 1m33s261, se ubicó noveno y alimentó las expectativas de Alpine, que logró meter a sus dos autos entre los clasificados.

El roce con el muro complicó a Colapinto

La situación cambió en la Q2. El argentino quedó relegado al fondo de la tanda y necesitaba una última vuelta rápida para intentar avanzar. Sin embargo, en el tercer sector del trazado rozó el muro y no consiguió bajar lo suficiente su tiempo.

FRANCO SE BAJÓ DEL AUTO: Colapinto, afuera de la carrera sprint del #SingaporeGP por un problema con su Alpine. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/rWXoTYXDEp — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 10, 2026

Su registro final fue de 1m33s787, el más lento de esa sesión, por lo que quedó eliminado antes de la Q3. De esta manera, Colapinto no pudo pelear por los primeros puestos de la clasificación y deberá buscar avanzar durante la carrera.

Gasly, en cambio, encontró una vuelta mucho más competitiva: marcó 1m32s602 y se aseguró un lugar entre los diez mejores. El francés terminó octavo en la Q3 y finalmente partirá desde el séptimo lugar por una sanción que afecta a George Russell.

Verstappen volvió a quedarse con la pole

En la pelea por la primera posición, Max Verstappen volvió a demostrar su gran ritmo y se quedó con la pole position gracias a un tiempo de 1m31s373. Charles Leclerc completó la primera fila, mientras que Lewis Hamilton terminó tercero.

La clasificación dejó un panorama desafiante para Colapinto, aunque la penalización de Russell le permitió ganar un puesto en la grilla: pasará del 16° al 15° lugar de largada.

El Gran Premio de Singapur se disputará en un circuito callejero donde los adelantamientos suelen ser complicados. Por eso, una buena largada y una estrategia acertada serán claves para que el argentino pueda avanzar posiciones y cerrar el fin de semana con un mejor resultado.