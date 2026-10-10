Choque fatal en Panamericana: murió un hombre y el otro conductor dio positivo en alcoholemia

Un hombre de 48 años murió este sábado tras un choque entre dos autos en la autopista Panamericana, a la altura de la avenida Dorrego, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. El conductor del otro vehículo, de 21 años, dio positivo en el test de alcoholemia.

El siniestro ocurrió cerca de las 6, a la altura del kilómetro 15, cuando un Honda HR-V blanco impactó contra un Honda Civic gris que estaba detenido sobre la traza. Como consecuencia del choque, el primer vehículo comenzó a incendiarse.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el conductor del Honda HR-V logró salir del rodado y recibió asistencia médica por politraumatismos leves. Se encontraba fuera de peligro.

En cambio, el conductor del Honda Civic, identificado como Luis Candelario Álvarez, salió despedido del habitáculo y quedó tendido sobre la calzada. Personal del SAME constató su fallecimiento en el lugar.

El test de alcoholemia dio positivo

Tras el choque, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le realizó un control de alcoholemia al conductor del Honda HR-V. El resultado fue positivo, con un registro de entre 1,03 y 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, según los partes oficiales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, agentes de Seguridad Vial, bomberos y peritos de la Policía Científica, que realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. El operativo concluyó cerca de las 9.25.

Caos de tránsito en la Panamericana

El siniestro provocó la obstrucción total de los carriles en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, el tránsito fue desviado hacia la colectora mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las pericias.

Una vez finalizados los trabajos, la circulación fue restablecida.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Oeste, que dispuso las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar en la investigación.