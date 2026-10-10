Nominado a los Martín Fierro de Música, Valentino Merlo va por el show más importante de su carrera

Valentino Merlo sigue dando pasos importantes en una carrera que, a pesar de su corta edad, ya lo llevó a presentarse en algunos de los principales escenarios del país. El próximo sábado 5 de diciembre llegará por primera vez al Hipódromo de Palermo, donde ofrecerá un show especialmente pensado para esta nueva etapa.

Será una noche que reunirá música, bailarines, puesta en escena y actuación, las distintas facetas que Valentino viene desarrollando desde sus comienzos y que forman parte de su identidad artística.

El anuncio encuentra al cantante rosarino en un momento especial. A sus 17 años, acaba de ser nominado en la categoría Mejor Artista Revelación Masculino de los Martín Fierro de la Música 2026, que tendrán su primera edición el próximo 14 de octubre.

La nominación se suma a un año de fuerte crecimiento. Después de presentarse en el Movistar Arena, Valentino realizó tres funciones completamente agotadas en el Teatro Gran Rex, consolidando una convocatoria que fue creciendo junto con su música. Su recorrido también comenzó a extenderse fuera de la Argentina, con presentaciones internacionales en distintos países.

Nacido en Rosario, Valentino comenzó su camino artístico a los 14 años. Su formación en canto y comedia musical, sumada a su interés por la actuación, fue moldeando un perfil que hoy busca trasladar al escenario: no solamente cantar sus canciones, sino construir un espectáculo.

En los últimos años también participó de escenarios multitudinarios como los Juegos Olímpicos de Rosario y el Monumento a la Bandera, además de realizar giras que llevaron su música por distintos puntos de América y Europa.

Para el Hipódromo de Palermo prepara una propuesta de mayor escala, en la que buscará combinar todo lo que fue construyendo hasta ahora. Será, además, la oportunidad de reencontrarse con el público que lo acompañó desde sus primeros pasos y con una nueva audiencia que se fue sumando a medida que sus canciones comenzaron a cruzar fronteras.

Valentino Merlo en el Hipódromo de Palermo