Candela Arizaga habló de casamiento con Facundo Moyano: “Con él, todo”

Candela Arizaga volvió a hablar de su relación con Facundo Moyano y dejó en claro que apuesta al romance. Desde Madrid, donde comparte días con el gremialista, la influencer respondió si tiene ganas de casarse y fue contundente: “Con él, todo”.

La declaración llegó a través de Instagram, luego de que la periodista Sofía Úbeda le preguntara directamente si se imagina dando el paso hacia el matrimonio. La respuesta de Arizaga no tardó en generar repercusión por el contexto judicial que atraviesa la pareja.

En los últimos días, ambos compartieron imágenes juntos en las redes sociales y dejaron ver la intimidad de su vínculo. Moyano publicó una foto acompañada por la frase “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, mientras que Arizaga le respondió con una dedicatoria romántica: “Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito”.

La influencer también publicó un video con distintos momentos compartidos, en el que mostró la cercanía que mantiene con el exdiputado.

El descargo de Candela Arizaga por la situación judicial

La exposición de la pareja se da después del episodio ocurrido en septiembre en el barrio porteño de Belgrano, que terminó con Moyano detenido. El gremialista está imputado en una causa por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, y tiene una medida cautelar de restricción de acercamiento vinculada al caso.

En medio de las repercusiones, Arizaga utilizó sus redes sociales para cuestionar la situación y expresar su malestar por no poder encontrarse con su pareja en Argentina.

“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, escribió.

Luego, cerró su descargo con un mensaje dirigido a quienes la critican: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”.

Mientras tanto, sus publicaciones desde Madrid y su respuesta sobre un posible casamiento volvieron a poner a la pareja en el centro de la conversación en las redes sociales.