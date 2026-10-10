Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre en el AMBA

El tiempo tendrá una mejora este domingo 11 de octubre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Después de una jornada marcada por la inestabilidad, el pronóstico anticipa condiciones más estables, aunque con temperaturas frescas y nubosidad variable.

Durante las primeras horas del día, el frío se hará sentir, con registros cercanos a los 10 grados. Con el correr de la mañana, la temperatura irá en aumento y podrían aparecer algunos momentos de sol, aunque las nubes ganarán protagonismo hacia la tarde.

Para el AMBA se espera una temperatura máxima cercana a los 18 grados, mientras que por la noche volverá a descender el termómetro. En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvias será baja, por lo que no se esperan fenómenos significativos durante la jornada.

Cómo estará el tiempo en la provincia de Buenos Aires

En el resto de la provincia, las condiciones pueden variar según la zona, aunque el panorama general será de temperaturas primaverales moderadas y una mañana fresca. En los sectores costeros y del sur bonaerense, el viento y la nubosidad podrían influir en la sensación térmica.

De esta manera, quienes tengan planes al aire libre podrán aprovechar una jornada con pocas probabilidades de lluvia. Sin embargo, será conveniente salir con abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas serán más bajas.

El pronóstico puede presentar diferencias entre localidades, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar actividades al aire libre.