Se inaugura la nueva Plaza España de La Plata: el cronograma completo de actividades

La inauguración de la nueva Plaza España, que la Municipalidad de La Plata realizará este lunes 12 de octubre en 7 y 66, contará con una amplia programación artística y cultural que se extenderá desde las 11:30 hasta las 18 horas.

La ceremonia estará encabezada por el intendente Julio Alak; el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; y el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López, entre otras autoridades.

La jornada comenzará a las 11:30 con la recepción del embajador y continuará a las 12 con el acto protocolar, que contará con la participación de autoridades y representantes de las instituciones de la colectividad española, junto a sus abanderados y escoltas, además de la presentación de la Banda Militar “Paso de los Andes” perteneciente al Regimiento de Infantería Mecanizado 7 "Coronel Conde" del Ejército Argentino.

A las 13:00 comenzará la programación artística con una jota instrumental interpretada de manera conjunta por las instituciones españolas. Participarán el Centro Asturiano de La Plata, el Centro Aragonés de La Plata, el Centro Descendientes de Castilla y León y el Círculo Cultural Andaluz, que también ofrecerán una presentación conjunta de sevillanas.

Desde las 14 horas, en tanto, las actividades continuarán con propuestas del Centro Gallego y el Círculo Cultural Andaluz, y a las 15 horas se sumarán nuevas presentaciones del Centro Descendientes de Castilla y León, el Círculo Cultural Andaluz, el Centro Asturiano de La Plata y el Centro Gallego.

El último bloque comenzará a las 16 horas e incluirá actuaciones del Centro Asturiano de La Plata y el Círculo Cultural Andaluz, además de un paso doble conjunto a cargo de las instituciones españolas, mientras que el cierre será a las 17 horas con la presentación de la banda Toro y Luna.

🏙️ Seguimos poniendo en valor los espacios públicos de nuestra ciudad. Estamos recuperando Plaza España, uno de los espacios históricos de #LaPlataCapital, con nuevas veredas y caminos, juegos, iluminación, mobiliario y más espacios verdes, sin perder su identidad. https://t.co/EUqhQQnltC — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) October 6, 2026

Cabe recordar que la puesta en valor de Plaza España estuvo enmarcada en el Plan de Recuperación del Espacio Público que impulsa la gestión del intendente Alak e incluyó la reestructuración de su diseño, el reacondicionamiento del paisaje y la mejora del equipamiento.

Cronograma

11:30: Recepción del Embajador

12:00: Acto protocolar y presentación de la Banda Militar “Paso de los Andes”

13:00: Jota instrumental del Centro Asturiano de La Plata, el Centro Aragonés de La Plata, el Centro Descendientes de Castilla y León, el Círculo Cultural Andaluz (Ana Laura) y Sevillanas (participación conjunta de las instituciones españolas)

14:00: Centro Gallego (Música); Círculo Cultural Andaluz (La Paya); Centro Gallego (Cantaruyeiros); Círculo Cultural Andaluz (Belén)

15:00: Centro Descendientes de Castilla y León; Círculo Cultural Andaluz (Ana Laura); Centro Asturiano de La Plata (Estudio Farala); Centro Gallego (Baile)

16:00: Centro Asturiano de La Plata (Estudio Farala); Círculo Cultural Andaluz (La Paya); Centro Asturiano de La Plata (Silvaña); Paso doble (participación conjunta de las instituciones españolas).

17:00: Cierre musical a cargo de Toro y Luna