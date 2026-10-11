Semana Motor en CABA: de la Fuego de Bessone a la Chevy de Acuña

La pasión por los autos invade la Ciudad de Buenos Aires. El próximo sábado 24 y domingo 25 de octubre, el Rosedal y la Plaza Francia serán escenarios de la primera edición de Semana Motor, una propuesta libre y gratuita que invita a descubrir la evolución del automóvil a través de cuatro espacios públicos vinculados con países que forman parte de nuestro ADN automotriz.

El evento nace con el objetivo de acercar el mundo automotor al público de una manera diferente, integrando en una misma experiencia: historia, vehículos, tecnología, seguridad vial, nuevas energías y distintas expresiones culturales.

Además, para los fanáticos se contará con algunos de los autos más emblemáticos de reconocidos pilotos argentinos:

● Renault Fuego de TC2000 de Tito Bessone

● Fiat Regatta de TC2000 de Cocho Lopez

● Ford Falcon de TC del Johny Debenedictis

● Chevy de TC de Fabián Acuña

También se presentarán algunas de las Ferraris más admiradas de la historia e históricos de: Renault, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Ford, Fiat, Dodge, Mercedes Benz y VW.

Las historias detrás de los autos

Cada marca contará con tótems con códigos QR que permitirán a los visitantes acceder a contenidos sobre la evolución de los autos en nuestro país y su afinidad con el público.

Los contenidos históricos serán realizados por Felipe Pigna, mientras que Peto Colombo estará a cargo de piezas vinculadas con las automotrices.

A través de los códigos QR, los visitantes podrán conectarse vía WhatsApp con Semana Motor para acceder a fotos, videos y contenidos especiales durante la experiencia.

Dos espacios, cuatro países

Durante el fin de semana, el recorrido tendrá dos paradas: Plaza Francia, a Francia e Italia; Rosedal, a Estados Unidos y Alemania.

En cada locación convivirán contenidos audiovisuales de las fábricas automotrices argentinas, vehículos históricos y actuales, automovilismo deportivo, gastronomía, música, juegos y actividades culturales vinculadas con la identidad del país representado. Una propuesta que combina movilidad, entretenimiento y cultura en un recorrido pensado para disfrutar en familia.

De esta manera, los visitantes podrán acercarse tanto a modelos que marcaron distintas épocas como a las nuevas propuestas y tecnologías que están transformando la movilidad.

La Ciudad como escenario

La participación será libre y gratuita, consolidando una propuesta abierta para quienes disfrutan de los autos, pero también para quienes quieran acercarse a una experiencia diferente en la Ciudad.

Una iniciativa que reúne a la industria

La agenda comenzará con acciones de promoción en distintos puntos de la Ciudad entre el 20 y el 23 de octubre, como antesala de la feria abierta al público que tendrá lugar el sábado 24 y domingo 25.