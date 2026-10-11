Cáncer antes de los 50: ¿hay más casos o se habla más del tema?

El cáncer en jóvenes adultos preocupa. Escuchar sobre diagnósticos antes de los 50 años gana terreno en la conversación diaria y dispara el mismo interrogante tanto en la calle como en los consultorios: ¿estamos realmente ante un aumento de casos o simplemente hoy se habla más del tema? Una especialista analiza qué muestran las estadísticas, cuáles son los tumores bajo la lupa y qué investiga la ciencia para comprender un fenómeno que exige respuestas claras.

“No es solamente una percepción”, responde la doctora Marcela Carballido, médica del Servicio de Oncología Clínica y líder de Tumores Digestivos del Hospital Universitario Austral. La ciencia ha comenzado a registrar un crecimiento real de determinados cánceres diagnosticados antes de los 50 años, fenómeno conocido como cáncer de inicio temprano o early-onset cancer.

Pero la fotografía exige matices: no todos los tumores están aumentando ni lo hacen al mismo ritmo. Cuenta la oncóloga que “un amplio análisis del National Cancer Institute de Estados Unidos mostró que, entre 2010 y 2019, la incidencia antes de los 50 años creció en 14 de los 33 tipos de cáncer estudiados y disminuyó en los otros 19”. Entre los que aumentaron en incidencia se encuentran los de mama, colorrectal, endometrio, riñón y páncreas. Por eso, señala, “más que hablar de un aumento general del cáncer en los jóvenes adultos, debemos mirar qué tumores están aumentando, en qué grupos etarios y con qué magnitud”.

En la Argentina, la información todavía es limitada. Sin embargo, comienzan a surgir señales locales. “Un registro de la provincia de Córdoba, que analizó el período 2006-2022, mostró que la proporción de cáncer de mama diagnosticado antes de los 50 años pasó del 27 % al 35 %, mientras que en cáncer colorrectal aumentó del 8 % al 20 %. En cáncer de riñón también se observó un incremento, del 15 % al 21 %”, detalla la profesional. Asimismo, aclara que los resultados corresponden a una provincia y no pueden extrapolarse a toda la Argentina, aunque coinciden con la tendencia internacional y muestran la necesidad de contar con registros nacionales.

Qué tumores están encendiendo las alertas

“No todos los cánceres están aumentando de la misma manera ni con la misma magnitud”, explica la doctora Carballido. El cáncer de mama es el que concentra el mayor número de diagnósticos entre las mujeres jóvenes. En el cáncer colorrectal, el aumento de la incidencia antes de los 50 años se observa de manera sostenida en distintos países y constituye una de las tendencias epidemiológicas mejor documentadas. “Un dato interesante es que este aumento se observa especialmente en las generaciones nacidas más recientemente: a una misma edad, presentan un riesgo mayor que las generaciones anteriores. Este fenómeno, conocido como efecto de cohorte de nacimiento, lleva a investigar qué exposiciones ambientales, metabólicas o relacionadas con el estilo de vida podrían estar influyendo desde etapas tempranas”.

También se han observado aumentos en algunos tumores de endometrio, riñón y páncreas. En el caso del cáncer de páncreas, aunque la tendencia merece ser estudiada, es importante ponerla en contexto: antes de los 50 años continúa siendo una enfermedad poco frecuente.

Qué hay detrás del aumento de casos

La ciencia busca desentrañar por qué algunos cánceres ganan terreno antes de los 50 años. Cuando la enfermedad aparece temprano, resulta especialmente importante investigar una posible predisposición hereditaria. Síndromes como Lynch o alteraciones en genes como BRCA1, BRCA2, PALB2 y TP53 pueden estar detrás de una parte de estos tumores; de allí la importancia de conocer los antecedentes personales y familiares y, cuando corresponde, realizar asesoramiento genético. Sin embargo, la mayoría de los casos de inicio temprano no se atribuye a una mutación hereditaria conocida. En otras palabras, “la genética por sí sola no alcanza para explicar este aumento”, según la especialista.

“Lo que podríamos estar viendo es el resultado de exposiciones que comienzan mucho antes de que aparezca el cáncer y que se acumulan a lo largo de la vida”, señala la oncóloga respecto a una de las principales hipótesis. Entre los factores conocidos para distintos tumores menciona la obesidad, las alteraciones metabólicas, el sedentarismo, ciertos patrones alimentarios, el consumo de alcohol y el tabaquismo. A esa lista se suman áreas todavía bajo estudio, como el microbioma intestinal, el uso de antibióticos y distintas exposiciones ambientales desde la infancia y la adolescencia.

Las investigaciones intentan reconstruir ese entramado de influencias acumuladas —conocido como exposoma— y establecer de qué manera se combinan. “Probablemente estemos frente a un fenómeno multifactorial, en el que interactúan la predisposición genética, el metabolismo, el ambiente y exposiciones acumuladas durante muchos años. Entender cómo interactúan estos factores es justamente uno de los grandes desafíos actuales de la investigación”, concluye.

¿Son tumores más agresivos?

“No necesariamente. Un cáncer diagnosticado a edades tempranas no es, por ese solo hecho, biológicamente más agresivo”, dice la experta. “Lo que sabemos es que determinados tumores, especialmente el cáncer colorrectal, se diagnostican con mayor frecuencia en estadios avanzados entre los adultos jóvenes”. En muchos casos, el diagnóstico puede demorarse porque tanto los pacientes como los profesionales de la salud consideran menos probable la presencia de cáncer a edades tempranas.

“La distinción es importante: no debemos confundir un diagnóstico en un estadio más avanzado con una mayor agresividad biológica. El desafío es reconocer oportunamente la enfermedad y ofrecer el tratamiento adecuado, independientemente de la edad”, explica la doctora Carballido.

Incidencia no equivale a mortalidad

“Aunque aumentan algunos cánceres antes de los 50 años, las muertes por la enfermedad en este grupo no crecieron en la misma proporción”, aclara la profesional. Existen, sin embargo, excepciones: en el cáncer colorrectal aumentaron tanto los diagnósticos como la mortalidad, en parte porque sus síntomas pueden subestimarse por la edad y porque estos pacientes no estuvieron históricamente incluidos en los programas de detección. Aun así, cuando se comparan casos diagnosticados en el mismo estadio, el tumor colorrectal de inicio temprano no parece tener peor pronóstico que el detectado a edades mayores. En el cáncer de endometrio también se observa un aumento de la mortalidad, aunque por un fenómeno diferente: una mayor presencia de subtipos no endometrioides, que tienen un comportamiento más agresivo. “No es que los jóvenes estén muriendo más de cáncer en general, sino que determinados tumores muestran tendencias que requieren especial atención”, resume la oncóloga.

Cuando la edad demora la sospecha

“La edad no debería ser una razón para descartar un diagnóstico; sin embargo, esto todavía sucede en la práctica clínica”, observa la doctora Carballido. El mensaje, aclara, no es generar alarma, sino no desestimar síntomas que persisten. Un sangrado digestivo, una anemia inexplicada, cambios sostenidos del ritmo evacuatorio, una pérdida de peso no buscada, una masa mamaria o cualquier manifestación que se mantenga en el tiempo merece una consulta, independientemente de que la persona tenga 30, 40 o 70 años. “Ser joven disminuye la probabilidad de tener cáncer, pero no la elimina”.

Más casos, ¿más controles?

El aumento de algunos tipos de cáncer antes de los 50 reabre el debate sobre la edad de los controles, pero la respuesta no es adelantarlos de manera indiscriminada. Antes de modificar una recomendación deben sopesarse sus beneficios frente a los falsos positivos, el sobrediagnóstico y los procedimientos innecesarios, menciona la especialista. Aun así, algunas guías estadounidenses ya cambiaron: para las personas con riesgo promedio, la detección del cáncer colorrectal comienza a los 45 años, ejemplifica. El escenario cambia cuando hay antecedentes familiares, una predisposición hereditaria u otros factores de riesgo. “En esos casos, las recomendaciones son diferentes y pueden comenzar mucho antes”, precisa la oncóloga.

Dónde busca respuestas la ciencia

Una de las principales preguntas es por qué determinados cánceres están aumentando en generaciones más jóvenes. Las investigaciones actuales intentan comprender si exposiciones que comienzan en etapas tempranas de la vida y se acumulan a lo largo del tiempo pueden contribuir a modificar el riesgo de desarrollar cáncer décadas después.

“Hoy sabemos que probablemente no exista una única explicación. Se estudia la interacción entre factores metabólicos, obesidad, alimentación, microbioma y distintas exposiciones ambientales, junto con la predisposición individual”, afirma la doctora Carballido. El cáncer colorrectal es uno de los modelos en los que más se investiga esta interacción, en parte porque su aumento en adultos jóvenes se ha observado de manera consistente en distintas poblaciones.

Para avanzar en estas respuestas se están desarrollando grandes proyectos colaborativos que combinan información clínica, epidemiológica y muestras biológicas de diferentes poblaciones. El National Cancer Institute de Estados Unidos cuenta con una iniciativa específica dedicada al cáncer de inicio temprano y distintos consorcios internacionales estudian qué características diferencian a estos tumores y qué factores podrían estar relacionados con su aparición a edades más tempranas.

“El objetivo no es encontrar un único responsable, sino comprender mejor por qué están cambiando estos patrones y, a partir de ese conocimiento, mejorar las estrategias de prevención y detección temprana”, concluye la especialista.

¿Ser joven cambia el tratamiento?

“La edad por sí sola no debería definir el tratamiento oncológico”, afirma la doctora Carballido. La elección depende fundamentalmente del tipo de tumor, su extensión, sus características biológicas y moleculares y de las condiciones de cada paciente. Ser más joven no significa necesariamente necesitar un tratamiento más intensivo.

En este grupo etario, añade la oncóloga, el impacto suele extenderse mucho más allá del tratamiento: pueden aparecer infertilidad, enfermedades crónicas, segundos tumores, ansiedad, depresión o estrés postraumático, además de aislamiento social, pérdida de independencia e incertidumbre sobre el futuro laboral, reproductivo y económico.

“Estos aspectos deben incorporarse desde el momento del diagnóstico y no como una consideración secundaria una vez terminado el tratamiento”, remarca la doctora Carballido. Conversar antes de iniciar la terapia permite evaluar alternativas para preservar la fertilidad y anticipar un acompañamiento prolongado que incluya salud mental, rehabilitación, nutrición, reproducción y apoyo social.

Ni alarma ni indiferencia

“El mensaje central es de equilibrio: ni vivir con alarma ni ser indiferentes”, resume la doctora Carballido. Aunque determinados cánceres están aumentando antes de los 50 años, la enfermedad continúa siendo mucho más frecuente a edades mayores y la inmensa mayoría de las personas jóvenes no la desarrollará. La respuesta, por lo tanto, no es realizar estudios indiscriminados, sino conocer el riesgo individual y actuar en consecuencia.

No fumar, reducir el consumo de alcohol, mantener una actividad física regular, evitar el exceso de peso y llevar una alimentación saludable son las medidas con mayor respaldo. También resulta fundamental conocer los antecedentes familiares, cumplir los controles indicados para cada nivel de riesgo y consultar cuando un síntoma persiste o algo cambia. “El desafío de esta nueva realidad no debería ser generar miedo, sino ayudarnos a reconocer mejor quién necesita ser estudiado y cuándo hacerlo”, concluye la oncóloga.