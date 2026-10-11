Día de la Madre: 30 % de ahorro y cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia

El Día de la Madre es una de las fechas comerciales más importantes del año y una oportunidad para homenajear a quienes cumplen un rol fundamental en las familias. Con propuestas que combinan ahorro, financiación y beneficios exclusivos, Banco Provincia acompaña esta celebración para que más personas puedan encontrar el regalo ideal y compartir un momento especial.

En ese contexto, la banca pública bonaerense presentó una propuesta integral de beneficios para acompañar las compras por el Día de la Madre y facilitar el acceso a regalos con descuentos, financiación y promociones exclusivas durante octubre.

El principal beneficio es 30 % de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Provincia, los viernes 9 y 16 y los sábados 10 y 17 de octubre.

La promoción estará disponible en shoppings y comercios adheridos de indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías comerciales, librerías de texto, farmacias, perfumerías, ópticas y bicicleterías, con un tope de reintegro de $ 40.000 por transacción.

Además, quienes utilicen tarjetas de crédito Mastercard de Banco Provincia podrán acceder a una promoción especial en grandes centros comerciales. Presentando tickets por un monto acumulado igual o superior a $ 100.000, recibirán una mochila de regalo. La acción estará disponible en Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping.

12 cuotas sin interés en Provincia Compras

Luego de haber ofrecido 24 cuotas sin interés del 5 al 9 de octubre, la platafarma de e-commerce lanza una nueva acción: del martes 13 al domingo 18 habrá 12 cuotas sin interés en perfumería, beauty, fitness, moda, bicicletas, parlantes y smartwatches.

El regalo para mamá, en hasta 12 cuotas sin interés 💝 🛍️ Del 13 al 18/10 vas a disfrutar de una financiación especial para su regalo. 😉 Andá chusmeando para preparar el carrito: https://t.co/q0DIZOXkTI https://t.co/UZAmtN8ulp — Banco Provincia (@bancoprovincia) October 11, 2026

De esta manera, la banca pública bonaerense reúne durante octubre distintas opciones de ahorro y financiación para que más personas puedan encontrar el regalo ideal y celebrar el Día de la Madre con beneficios exclusivos.