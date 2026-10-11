Natalie Pérez brilla en formato íntimo con “Las cosas maravillosas”

En el marco de su cuarto aniversario, Las cosas maravillosas retomó el formato íntimo de su primera edición con el público y la protagonista compartiendo el escenario para narrar la historia juntos. Las funciones son los lunes a las 20 horas en el Multiteatro, con entradas a la venta vía Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1283.

Este nuevo ciclo está protagonizado por Natalie Pérez, bajo la dirección de Mey Scápola. Es la primera vez que una actriz vuelve a ser la narradora de la historia después de una primera etapa a sala llena.

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esa es la misión del personaje que guía esta historia sensible y conmovedora que, con humor, emoción y una sensibilidad única, invita a volver a detenerse en esas pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena y a construir una mirada luminosa sobre la vida.

Las cosas maravillosas se estrenó en 2022 con Peter Lanzani como narrador de la primera versión argentina bajo la dirección de Dalia Elnecavé. Rápidamente se agotaron todas las entradas de todas las presentaciones y se convirtió en un suceso.

Luego continuó el éxito con las versiones de Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Victorio D’Alessandro, Florencia Otero, Natalie Pérez, Fer Dente, Juan Pablo Geretto y Sofi Morandi, bajo la dirección de Mey Scápola.

Además, Las cosas maravillosas viene viajando por la Argentina y países limítrofes con la misión de llevar esta experiencia a más espectadores.

La pieza cuenta con dramaturgia de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe y traducción y versión a cargo de Pablo Gershanik. Como quedó dicho, se presenta los lunes a las 20 horas en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.

