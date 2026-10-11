Borracha al volante chocó contra dos autos estacionados en Flores y dejó cinco heridos

Un violento choque múltiple entre tres autos dejó el saldo de cinco personas con politraumatismos. Fue durante la madrugada de este domingo en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y la calle Curapaligüe, en el límite entre los barrios de Caballito y Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La conductora que causó el siniestro vial quedó detenida tras dar positivo en el test de alcoholemia, con 1,79 gramos de alcohol po litro de sangre, muy por encima del 0,5 g/l que aún permite la CABA.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 horas, cuando un vehículo que terminó volcado impactó contra otros dos autos. Uno de ellos era un coche de aplicación del que descendían tres pasajeros, quienes fueron atropellados.

De acuerdo a lo reseñado por Infobae, el servicio de emergencias SAME desplegó cinco ambulancias y una unidad de triage para asistir a las personas involucradas.

La conductora del vehículo volcado, una mujer de 36 años, fue trasladada al Hospital General de Agudos “Cecilia Grierson”. En tanto, los tres pasajeros que habían bajado del auto de aplicación —dos mujeres de 36 y 24 años y un hombre de 25— fueron derivados al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”.

También fue trasladada al Piñero la conductora del segundo vehículo, otra mujer de 36 años. El chofer del coche de aplicación, un hombre de 57 años, recibió asistencia en el lugar pero rechazó el traslado hospitalario.