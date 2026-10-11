Megan Fox lanzó su propia plataforma para adultos, que colapsó en sus primeros minutos

Megan Fox volvió a convertirse en tendencia mundial, pero esta vez no por una película ni por una aparición en la alfombra roja. La estrella de Transformers lanzó su propia página de contenido exclusivo para adultos, donde sus seguidores pueden acceder a fotografías y videos mediante una suscripción mensual.

La propuesta despertó una enorme expectativa entre sus fanáticos. Según reportaron medios estadounidenses, la plataforma sufrió una caída a los pocos minutos de su lanzamiento, debido a la gran cantidad de usuarios que intentaron ingresar al mismo tiempo.

La actriz, de 40 años, decidió apostar por un negocio que combina su popularidad internacional con un modelo de monetización directa, en el que los seguidores pagan para acceder a publicaciones que no están disponibles en sus redes sociales tradicionales.

Megan Fox vende fotos exclusivas: cuánto cuesta la suscripción

El nuevo proyecto funciona a través de Subs.com, una plataforma de contenido por suscripción que permite a celebridades y creadores compartir fotografías, videos y otras publicaciones privadas.

En el caso de Megan Fox, el acceso se ofrece con una tarifa promocional de 20 dólares por mes (se reporta que existen contenido con pagos individuales de entre 11 y 88 dólares), un precio que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados tras el anuncio.

A diferencia de Instagram y otras redes abiertas, donde sus publicaciones pueden verse gratuitamente, el nuevo espacio propone una experiencia reservada para quienes decidan pagar la membresía.

La expectativa creció después de que la actriz difundiera una serie de imágenes sugerentes y un video promocional con estética cinematográfica, al que presentó como un thriller erótico neo-noir.

La página de Megan Fox colapsó tras su lanzamiento

El estreno de la plataforma no pasó inadvertido. La repercusión de las publicaciones promocionales generó una avalancha de consultas y visitas, hasta el punto de que el sitio experimentó problemas de funcionamiento durante sus primeros minutos.

La situación reflejó el interés que todavía despierta la actriz entre millones de seguidores alrededor del mundo y amplificó la difusión de su nueva propuesta.

Las fotografías utilizadas para anunciar el proyecto circularon rápidamente por las redes sociales y alimentaron la curiosidad sobre el tipo de material que Fox ofrecerá a sus suscriptores.

El lanzamiento también marca una nueva etapa en su carrera, ya que no se limita a promocionar contenido de terceros: la actriz participa directamente en el desarrollo del emprendimiento.

El vínculo entre Megan Fox y el creador de OnlyFans

Uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa es la participación de Tim Stokely, fundador de OnlyFans, una de las plataformas más conocidas del mercado de contenido exclusivo por suscripción.

Fox se incorporó a Subs.com como copropietaria y tendrá un papel activo en la creación de publicaciones para su perfil.

De esta manera, la estrella de Hollywood no solo utilizará el servicio para compartir material con sus seguidores, sino que también se involucrará en su crecimiento comercial.

El proyecto busca aprovechar la relación directa entre las celebridades y sus audiencias, un modelo que ganó terreno en los últimos años y que permite generar ingresos sin depender exclusivamente de estudios cinematográficos, marcas o redes sociales convencionales.

Por qué Megan Fox decidió lanzar su plataforma de contenido

Más allá del impacto de sus fotografías, la actriz vinculó su decisión con una cuestión que considera central: tener mayor control sobre su imagen, su audiencia y el contenido que produce.

En la presentación del proyecto, Fox planteó que durante décadas las mujeres fueron alentadas a buscar visibilidad, aunque las plataformas, las audiencias y las imágenes muchas veces quedaban bajo el control de terceros.

Su nueva apuesta empresarial pretende modificar esa relación y darle un papel más activo en la administración de su propia exposición pública.

Con una suscripción de 20 dólares mensuales, fotografías exclusivas y una repercusión que provocó problemas técnicos desde el primer momento, Megan Fox encontró una nueva manera de capitalizar su fama y abrió otra etapa en su trayectoria profesional.

El interrogante ahora es si el entusiasmo inicial de sus seguidores se traducirá en un negocio sostenido en el tiempo.

