Santa Teresita: Identificaron el cuerpo de Oscar Barbero y sigue la búsqueda del otro kayakista

El operativo de búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos frente a las costas de Santa Teresita tuvo un desenlace trágico: el cuerpo encontrado el sábado en una playa de Las Toninas fue identificado como el de Oscar Barbero, de 64 años, quien era buscado desde el 21 de septiembre.

La identificación se confirmó durante la madrugada de este domingo, cuando su hija reconoció la ropa y las pertenencias que estaban junto al cuerpo.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9 del sábado, a la altura de la calle 4 y la playa, en Las Toninas. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Prefectura Naval Argentina y agentes de Defensa Civil.

Las pertenencias que permitieron identificarlo

Entre los objetos encontrados había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo de la marca Chery y un celular Motorola. Esos elementos fueron claves para orientar la identificación, que luego fue confirmada por su hija.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 1 de Mar del Tuyú. El funcionario judicial dispuso las pericias correspondientes y una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

Sigue la búsqueda de Félix Mendieta

Barbero había desaparecido junto con Félix Mendieta, de 43 años, cuando ambos navegaban en kayak frente a Santa Teresita. Desde entonces, se había desplegado un amplio operativo para tratar de localizarlos por mar, aire y tierra.

La búsqueda comenzó luego de que uno de los hombres lograra comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar a la costa. A partir de ese aviso, intervinieron la Prefectura Naval, la Armada y otras fuerzas.

Tras la identificación de Barbero, las tareas continúan para encontrar a Mendieta, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Mientras tanto, la investigación judicial busca establecer qué ocurrió durante la travesía y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la desaparición de los dos hombres.