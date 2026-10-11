Colapinto en Singapur: otra falla del Alpine lo dejó afuera y encendió alarmas

El fin de semana de Franco Colapinto en Singapur terminó de la peor manera. El piloto argentino debió abandonar el Gran Premio de Fórmula 1 por problemas mecánicos en su Alpine y sumó otro resultado adverso, después de haber quedado afuera de la carrera Sprint del sábado por inconvenientes con la batería.

Colapinto había largado desde el 15° puesto, tras una clasificación complicada en la que rozó el muro durante la Q2. En las primeras vueltas intentó avanzar en el circuito callejero de Marina Bay y logró superar al británico Arvid Lindblad para ubicarse 14°.

Con el correr de la carrera, el argentino llegó a aparecer 12° luego de que algunos rivales ingresaran a boxes. La expectativa era aprovechar alguna oportunidad para acercarse a la zona de puntos, pero los problemas volvieron a golpearlo.

Otra falla mecánica dejó afuera a Colapinto

Cuando la competencia había superado aproximadamente la mitad de su recorrido, el Alpine volvió a presentar inconvenientes y obligó al argentino a retirarse. Así, Colapinto cerró una fecha para el olvido, con dos abandonos en el mismo fin de semana.

El resultado también prolongó su racha sin sumar puntos, después de quedarse sin unidades en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Bahréin, disputado este último en Malasia según el calendario informado.

La situación tampoco fue favorable para Alpine con su otro piloto. Pierre Gasly había conseguido una buena clasificación y largó desde el séptimo lugar, pero no logró sostener el ritmo durante la carrera y terminó 11°, a las puertas de los puntos.

Verstappen se quedó con la victoria

En la punta, Max Verstappen dominó con su Red Bull y se llevó el triunfo en Singapur. Charles Leclerc, con Ferrari, finalizó segundo, mientras que Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes.

El neerlandés consiguió así otra victoria en una temporada en la que vuelve a mostrarse competitivo. Antonelli, por su parte, sumó puntos importantes para el campeonato y amplió su ventaja sobre su compañero de equipo, George Russell, quien terminó noveno.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Estados Unidos, dentro de dos semanas, en el Circuito de las Américas. Para Colapinto, la prioridad será dejar atrás un fin de semana marcado por los problemas técnicos y buscar una recuperación en la próxima fecha.