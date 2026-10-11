Trasladaron a los primeros 326 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz

El histórico traslado de los presos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comenzó este domingo con el movimiento de los primeros 326 internos. El operativo forma parte de un plan para reubicar a unos 1.500 detenidos y avanzar con el cierre de la unidad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se desarrolló bajo la coordinación de un Comando Unificado, con participación de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad. La mudanza se realizará por etapas y con una planificación destinada a garantizar la seguridad durante los recorridos.

Un operativo conjunto entre Ciudad y Nación

El traslado se lleva adelante a partir de un acuerdo de cooperación entre el Gobierno porteño y el Ministerio de Seguridad de la Nación. También participan fuerzas de la provincia de Buenos Aires en las tareas de coordinación y prevención.

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó el inicio del operativo y destacó que los primeros 326 internos fueron trasladados a Marcos Paz. Además, remarcó que el proceso continuará de manera gradual y planificada.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el comienzo de la mudanza y lo vinculó con un compromiso asumido con los vecinos de Villa Devoto, que durante años reclamaron una solución para la cárcel ubicada en ese barrio.

Cómo es el nuevo complejo penitenciario

La mudanza apunta a trasladar a los detenidos del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto a las nuevas instalaciones de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto busca concentrar a los internos en una infraestructura penitenciaria más moderna y liberar el predio que ocupa la cárcel porteña. La operación, sin embargo, no se concretará de una sola vez: el traslado de los aproximadamente 1.500 presos continuará en distintas etapas.

Con la salida de los primeros detenidos, comenzó una de las fases centrales del proceso para dejar atrás el histórico penal de Villa Devoto.