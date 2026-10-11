Scaloni en bicicleta por Buenos Aires: los 129 km que sorprendieron en el Gran Fondo

Lionel Scaloni cambió por un rato el fútbol por el ciclismo y participó este domingo del Gran Fondo Buenos Aires. El entrenador de la Selección argentina completó el recorrido principal de 129 kilómetros en una jornada que reunió a alrededor de 3.500 participantes por las calles y autopistas de la Ciudad.

La largada se realizó a las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento, desde donde los ciclistas comenzaron un circuito que incluyó algunos de los puntos más reconocidos de Buenos Aires. Scaloni se sumó a la prueba y destacó la oportunidad de recorrer la ciudad sin tránsito vehicular.

“Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, expresó el director técnico, quien aprovechó la jornada para disfrutar de una de sus aficiones fuera de las canchas.

Los ganadores del Gran Fondo Buenos Aires

Mientras Scaloni disfrutaba de la experiencia sobre dos ruedas, la competencia principal tuvo como ganador a Matías Cedeira, quien completó los 129 kilómetros en 2 horas, 53 minutos y 29 segundos.

Por su parte, Juan Cruz Saiz se impuso en el Medio Fondo, de 46 kilómetros, con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 36 segundos.

El recorrido atravesó avenidas como General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, además del Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Durante la prueba, los participantes también pasaron por lugares emblemáticos, como el estadio Monumental y el Obelisco.

Un evento deportivo con fin solidario

La cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires también incluyó una iniciativa solidaria: parte de la recaudación será destinada a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Parque Sarmiento.

El evento, además, fue declarado de Interés Deportivo por la Legislatura porteña, en reconocimiento a sus iniciativas ambientales bajo el concepto de “Carrera Verde” y al fomento del uso de la bicicleta en la ciudad.

En el cierre de la jornada, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó de la entrega de medallas junto a funcionarios, organizadores y el exrugbier Hugo Porta.

La presencia de Scaloni le sumó un atractivo especial a una competencia que combinó deporte, recreación y solidaridad, con miles de ciclistas recorriendo Buenos Aires en una mañana sin autos en buena parte del circuito.