Gustavo Yankelevich rompió el silencio con una foto y un mensaje a Valentín

La conmovedora historia de Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, generó repercusiones en el mundo del espectáculo luego de que el joven de 23 años contara públicamente que sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre durante su infancia. En medio de la repercusión de su testimonio, su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, compartió un mensaje dedicado a él y a su hermano Franco.

El histórico productor televisivo publicó en Instagram una fotografía junto a sus nietos y acompañó la imagen con unas palabras cargadas de emoción, en las que destacó la lucha que atravesaron y el esfuerzo que hicieron para salir adelante.

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió.

El mensaje llegó después de que Valentín decidiera romper el silencio y contar públicamente las situaciones que, según relató, marcaron su infancia y la de su hermano.

El duro relato de Valentín Yankelevich

En una entrevista con Infobae, Valentín contó que los episodios de violencia comenzaron cuando era chico, después de la muerte de su mamá, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

Según su testimonio, tanto él como Franco sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de su padre. El joven describió un entorno familiar que, según sus palabras, estuvo marcado por golpes, gritos, insultos y castigos.

También explicó que durante mucho tiempo no se animó a hacer pública su historia, en parte por el proceso judicial que atravesaron y por el temor a que su hermana menor, Azul, pudiera verse afectada.

Valentín recordó que llegó a atravesar momentos de profunda angustia y que, durante aquella etapa, sintió que no encontraba un espacio seguro para contar lo que estaba viviendo.

El rol clave de Gustavo Yankelevich

En su relato, el joven destacó especialmente el papel que tuvo su abuelo materno para poder salir de esa situación. Según contó, Gustavo fue quien escuchó lo que les estaba pasando a él y a su hermano y los ayudó a iniciar el proceso judicial para dejar la casa de su padre e irse a vivir con él.

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, expresó Valentín al recordar aquel momento.

Además, sostuvo que el acompañamiento y el cariño que recibió de su abuelo fueron fundamentales para recuperar la confianza y las ganas de vivir después de años difíciles.

La relación entre ambos quedó reflejada también en el mensaje que el productor publicó en sus redes sociales, donde eligió destacar la fortaleza de sus nietos y el camino que recorrieron para salir adelante.

Un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares

Al hacer público su testimonio, Valentín también buscó dejar un mensaje para otras personas que puedan estar atravesando situaciones de violencia, especialmente niños y adolescentes que no encuentran quién los escuche.

“Y si la primera persona no te escucha, vas a otra. Y si esa no te escucha, así hasta que alguien te escuche”, planteó.

El joven también hizo hincapié en la importancia de que los adultos presten atención a lo que cuentan los chicos y no desestimen sus palabras cuando piden ayuda.

Tras años de silencio, Valentín aseguró que hoy pudo recuperar las ganas de vivir y pensar en su futuro. En ese camino, el apoyo de su abuelo y el vínculo con su hermano ocuparon un lugar central.

La publicación de Gustavo Yankelevich volvió a poner el foco en ese lazo familiar y en la admiración que siente por sus nietos después de las experiencias que, según relataron, debieron atravesar durante su infancia.