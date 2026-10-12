Plan de regularización de bóvedas en el Cementerio de La Plata

La Municipalidad de La Plata puso en marcha un plan de regularización de bóvedas en el Cementerio Municipal y convocó a las personas que tengan estos espacios a su cargo a realizar el correspondiente reempadronamiento.

En este marco, se estableció un plazo de 90 días para que los responsables se presenten a verificar el estado de sus bóvedas y regularizar su situación y se dispuso como vía de comunicación el mail [email protected].

Según lo previsto, aquellas bóvedas cuyos responsables no se presenten dentro del período establecido serán abiertas para su posterior limpieza, puesta en valor y comercialización.

Por otro lado, el Cementerio Municipal avanza con medidas destinadas a reforzar la seguridad del predio, que incluyen el bloqueo de accesos en desuso y otras acciones de prevención dentro del establecimiento.