Municipios | 12 oct 2026
En marcha
Plan de regularización de bóvedas en el Cementerio de La Plata
La iniciativa incluye una convocatoria a quienes las tengan a su cargo, para que se presenten dentro de los próximos 90 días. Además, se avanza con medidas para reforzar la seguridad del predio.
La Municipalidad de La Plata puso en marcha un plan de regularización de bóvedas en el Cementerio Municipal y convocó a las personas que tengan estos espacios a su cargo a realizar el correspondiente reempadronamiento.
En este marco, se estableció un plazo de 90 días para que los responsables se presenten a verificar el estado de sus bóvedas y regularizar su situación y se dispuso como vía de comunicación el mail [email protected].
Según lo previsto, aquellas bóvedas cuyos responsables no se presenten dentro del período establecido serán abiertas para su posterior limpieza, puesta en valor y comercialización.
Por otro lado, el Cementerio Municipal avanza con medidas destinadas a reforzar la seguridad del predio, que incluyen el bloqueo de accesos en desuso y otras acciones de prevención dentro del establecimiento.