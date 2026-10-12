“Gestión brillante”: en LLA aseguran que “no hay duda” de la continuidad de Luis Caputo

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, salió al cruce de los rumores de una eventual salida del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que “no hay ninguna duda” sobre su continuidad en el Gobierno.

“Cada vez que Toto Caputo, que está haciendo una gestión brillante por la Argentina, cada vez que está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad. No hay ninguna duda en la continuidad de Toto, esto que quede claro”, exclamó el líder parlamentario.

En declaraciones a LN+, sostuvo que se trata de una maniobra recurrente contra el oficialismo y recordó que ya habían circulado versiones similares durante otras instancias de la gestión económica y “siempre el mismo modus operandi”.

“Inventan cualquier estupidez respecto de esto porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno. Ahora, no es Toto, es el Gobierno”, enfatizó Menem.

🗣 “La verdad que no son conductas apropiadas” El presidente de la Cámara de Diputados, @MenemMartin, se refirió al episodio protagonizado por Juan Grabois en el recinto y aclaró que no dispone de los mecanismos reglamentarios para proceder a su expulsión. 📺 Lo viste en La Cornisa — LN+ (@lanacionmas) October 12, 2026

Luego negó que se estén perdiendo puestos de trabajo, relativizó el cierre de empresas y, en materia política, dijo que “es muy temprano” para hablar sobre eventuales acuerdos con el PRO de cara a las elecciones general del año venidero.

Finalmente, el titular de la Cámara baja ratificó que Javier Milei buscará un segundo mandato presidencial en 2027. “No queda ninguna duda de que el candidato en el 2027 es el Presidente. El Presidente va por la reelección. Nosotros competimos contra nosotros mismos. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra gestión”.