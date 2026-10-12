Batalla campal a la salida del boliche en pleno centro de Mar del Plata

El amanecer del domingo del fin de semana largo se volvió viral. No por el sol, sino por una feroz pelea a la salida de los boliches en Independencia y Brown, una de las esquinas más transitadas de la noche de Mar del Plata.

El video, grabado desde un edificio, lo muestra todo: un Chevrolet Corsa gris queda atravesado en medio de la avenida, con las puertas y el baúl abiertos, mientras un grupo de entre 8 y 10 jóvenes -chicas y chicos- se trenzan a golpes.

Todo arranca en la vereda, frente a la parada de colectivos. Dos chicas se agarran, se suman las amigas y en segundos la discusión se convierte en una batalla campal. Vuelan empujones, manotazos, una zapatilla que queda tirada en el asfalto.

En el medio del caos, el auto gris intenta irse, frena, lo rodean, vuelven a pelearse arriba del capot y terminan corriendo todos por el medio de Independencia, esquivando los autos que venían circulando.

Vecinos que filmaban desde arriba gritaban “¡Llamen a la policía!” pero durante los casi 60 segundos que dura el video, no se ve ningún patrullero.

No es la primera vez. Los comerciantes de Independencia y Brown denuncian que cada fin de semana, a la salida de los boliches de la zona, se arman estos desbordes.

El video ya circula en todos los grupos de WhatsApp de Mar del Plata y ahora la Comisaría Primera intenta identificar a los protagonistas del Corsa gris.