The Beatles Symphonic Fantasy regresa a Buenos Aires con una puesta de gran escala

Hay canciones que atraviesan generaciones y continúan encontrando nuevas formas de emocionar. Ese es el espíritu de The Beatles Symphonic Fantasy, el espectáculo que vuelve a Buenos Aires para recrear el universo musical de The Beatles a través de una propuesta que combina orquesta sinfónica, banda en vivo y una puesta audiovisual de última generación.



El gran evento será el jueves 12 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Coliseo, donde las composiciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cobrarán una nueva dimensión a través de una propuesta sinfónica de gran despliegue. Las entradas se encuentran a la venta por Ticketek.

Con arreglos originales del director y compositor argentino Damián Mahler, uno de los nombres destacados de la nueva generación de directores y compositores argentinos, el espectáculo propone un recorrido por las diferentes etapas de la carrera de The Beatles: desde la energía de sus primeros éxitos hasta la sofisticación y riqueza musical de sus últimos trabajos.

La combinación de una gran orquesta sinfónica con músicos en vivo y una propuesta visual especialmente desarrollada convierte cada canción en una experiencia diferente, donde los clásicos de la banda británica dialogan con nuevos arreglos, sonidos y dimensiones escénicas.

Nueva mirada sinfónica

La figura de Damián Mahler representa una nueva manera de acercarse a la dirección orquestal: una generación de músicos que entiende que la música sinfónica también puede dialogar con grandes repertorios populares y llegar a públicos diversos.

Desde esa perspectiva, The Beatles Symphonic Fantasy propone mucho más que una sucesión de canciones conocidas. La obra de Lennon, McCartney, Harrison y Starr se transforma en materia sinfónica y adquiere nuevas dimensiones a partir del trabajo de Mahler al frente de la propuesta.

El desafío está en lograr que el público vuelva a escuchar aquello que conoce de memoria desde otro lugar. Las melodías permanecen, pero aparecen nuevas texturas, dinámicas y colores orquestales que convierten cada interpretación en una experiencia diferente.

La propuesta reúne una gran orquesta sinfónica, músicos en vivo y una puesta audiovisual de última generación, generando un espectáculo de gran despliegue que combina tradición, innovación y cultura popular.

The Beatles, una obra que sigue viva

Desde los primeros éxitos hasta la sofisticación de sus últimos álbumes, The Beatles Symphonic Fantasy recorre distintas etapas de la trayectoria de la banda y pone en primer plano la vigencia de una obra que continúa atravesando generaciones.

La presentación en Buenos Aires forma parte de la gira internacional del espectáculo, que continúa su recorrido por escenarios de Europa y Medio Oriente.

En ese contexto, el regreso al Teatro Coliseo propone un encuentro entre una de las obras musicales más importantes del siglo XX y una nueva generación de artistas que busca llevar la música sinfónica hacia nuevos territorios.

Con Damián Mahler al frente de la dirección y los arreglos, y la producción de SIRA, The Beatles Symphonic Fantasy se presenta como una celebración de The Beatles, pero también como una muestra de cómo la música de una generación puede ser reinterpretada por otra y continuar encontrando nuevas formas de emocionar.