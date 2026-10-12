Milei “recontra convencido” de su reelección: “Los dólares nos salen por las orejas”

El presidente de la Nación, Javier Milei, negó enfáticamente que se analice la salida del ministro de Economía, Luis Caputo, al decir que es “un disparate” tal rumor, mientras que por otra parte dio por hecho que será reelecto el año venidero.

“Cualquiera que vea mi relación con Toto, que vea lo que son las reuniones de Gabinete, lo que es el proceso decisorio, hay que estar totalmente loco para creer que Caputo va a salir del Gobierno. De hecho s ya estamos diseñando todo lo que es 2027 en adelante”, puntualizó el mandatario.

De cara a las elecciones sostuvo que “si llegamos a tener un resultado para el 2027 similar al que tuvimos en octubre (de 2025), nosotros creemos que va a ser más alto, nos queda una composición del Congreso donde vamos a tener mayoría en la Cámara Baja y vamos a estar a dos o tres senadores del quórum en la Cámara Alta”.

“Nosotros vamos a dar la pelea y nosotros creemos que vamos a ser reelectos, o sea, si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar”, aseveró el líder libertario en declaraciones a Radio Mitre.

“Entonces, nosotros estamos no convencidos, estamos recontra convencidos. El crédito en el último mes creció 7 %, el crédito hipotecario. Si usted sigue teniendo inflación a la baja, las jubilaciones reales aumentan, el consumo aumenta porque gana el salario real ¿Sabe qué? El consumo le va a empezar a despegar. Si usted considera el plan de obra vial, todas las privatizaciones de trenes y todo lo que entra de RIGI va a tener la inversión volando”, proyectó Milei.

🗣️ "Estamos recontra convencidos que vamos a ser reelectos": Javier Milei, contundente con @edufeiok sobre sus aspiraciones políticas de cara a 2027 https://t.co/RC6UcOZSfr — Radio Mitre (@radiomitre) October 12, 2026

Cuando se le recordó que “los 18 mejores meses que prometía Caputo no arrancaron”, el jefe de Estado matizó que “el crecimiento no se mira con un dato puntual, se mira con una foto un poco más larga. En general se mira 100 años, pero como estamos en política, miramos de a cuatro”.

“Todos los indicadores están mejor con nosotros ¿Qué le hubiera pasado a la Argentina en un contexto como el actual? Con el precio del petróleo yéndose a la nube. Argentina tenía un déficit energético de 5.000 millones de dólares. Con el precio de estos petróleos, ¿sabe qué? Hubiéramos pasado a un déficit energético de 20.000 millones de dólares. O sea, nos hubiéramos quedado sin nafta, sin gas”, comparó con etapas anterior.

En igual tenor, expuso que “nos hubieran encepado más porque estaban faltando 20.000 millones de dólares. Hoy esos dólares nos salen por las orejas y nos entran tantos dólares que nos genera un hedge natural para no necesitar tomar deuda afuera”, sentenció.

