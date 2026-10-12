El Papa León XIV será operado este martes: ¿Cómo impacta en su agenda?

El director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, informó sobre el calendario de la hospitalización de León XIV para la operación de extirpación de un nódulo pulmonar. Cambia la agenda del Pontífice y todos los programas para del encuentro sobre Amoris laetitia en el Vaticano, en tanto que por el momento sigue firme la visita a nuestro país, prevista para la segunda semana de noviembre.

A última hora de la mañana de este martes está previsto el ingreso del Papa León XIV al Hospital Gemelli de Roma para la operación -anunciada por él mismo durante el Ángelus- de extirpación de un “nódulo circunscrito en el pulmón” .

También se confirmó la indicación dada por el portavoz del Vaticano sobre la duración de la estancia hospitalaria postoperatoria, prevista en “aproximadamente una semana”.

León XIV mantuvo este lunes todas las audiencias previstas. Sin embargo, no participará en las sesiones de la tarde en el encuentro en la Sala Pablo VI sobre Amoris laetitia, diez años después de su publicación.

En general, la operación y la posterior estancia hospitalaria implican “algunos cambios también en la forma de concebir el desarrollo de nuestro encuentro”, explicó en una rueda de prensa en la Sala de Prensa de la Santa Sede el padre Giacomo Costa, responsable de la metodología del encuentro y consultor de la Secretaría General del Sínodo.

Uno de estos cambios afecta también a la misa prevista para el miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro con todos los participantes en el evento (jefes de las Iglesias orientales, presidentes de las Conferencias Episcopales, parejas y expertos).

Obviamente, ya no será el Papa quien presida la celebración, sino que el propio Pontífice ha decidido encomendársela al cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente elegido decano del Colegio Cardenalicio. “En la misa rezaremos de manera especial por la salud del Santo Padre, además de por las familias”, afirmó Costa.

Otra novedad se refiere al Informe de Síntesis que debía redactarse al término de la cumbre. El Papa, según informó también el jesuita, “tenía el deseo de escuchar y de expresar su opinión”, por lo que “ha pedido además que el informe no se publique, a diferencia de lo previsto, porque le gustaría escucharlo y dar su opinión”.

León XIV se reserva, por tanto, el derecho a recibir el documento y, “una vez que salga del hospital, revisar también los materiales y poder expresar su opinión”.

“Creo -observó Costa- que es hermoso este deseo suyo de escuchar, de no dejar que el encuentro pase sin más, de tener la posibilidad de decir algo para contribuir al compromiso de toda la Iglesia”.

La visita a la Argentina

El arzobismo de San Juan, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, pudo reunirs econ el Papa, y a su salida confirmó la “firme intención” de León XIV de cumplir su viaje a la Argentina, programado entre el 8 y el 11 de noviembre.

La inesperada intervención quirúrgica, que debió programarse de un momento a otro, ocurrirá a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.