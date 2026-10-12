“Industricidio”: Ricardo Pignanelli advirtió que “estamos haciendo todo al revés”

El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, criticó el rumbo de la política industrial del Gobierno y advirtió sobre las consecuencias que la caída de la producción y la apertura comercial están teniendo sobre el entramado productivo argentino.

“La industria la está pasando mal, más allá de que estamos trabajando muy bien y tratando de hacernos escuchar”, afirmó el referente gremial en declaraciones a Radio 10 y recordó que “si no hay industria, no hay país”.

Acto seguido, evaluó que “este Gobierno, el industricidio que está produciendo es mayor al de Macri, que ya es mucho decir”.

“Es un tema que pareciera no importarle al Gobierno todo el desarrollo industrial. Es más, le dicen ‘reconviértanse’”, fustigó Pignanelli.

El titular de SMATA planteó que el problema excede la coyuntura y que está en juego un cambio en el modelo económico y productivo, porque forma parte de una cadena que incluye educación, salud, formación profesional y empleo.

“Si no tenés industria, si tenés la industria parada, cerrada, laburando las máquinas a un 40, 30 por ciento, es un problema grande”, insistió, para luego dar cuenta que algunas plantas trabajan alrededor del 55 %, mientras que otras se encuentran en niveles cercanos al 40 % o incluso al 30 por ciento.

“Ahí vos tenés calidad en la mano de obra, calidad en el obrero. Y eso es lo que vos no entendés o no querés entender porque te creés que con la macro vas a arreglar la Argentina”, reprochó.

En igual tesitura, consignó que “las PyMEs se vienen cayendo, las autopartistas se vienen cayendo. Ahí empieza la tristeza que tiene el pueblo hoy”.

“Nunca un país puede estar cuatro años en un signo ideológico y cuatro años en otro signo ideológico. Pero el objetivo común no se puede cambiar, el modelo no se puede cambiar”, reflexionó.

También puso de relieve que “Estados Unidos se protege, China se protege, Europa se protege. Se están todos cerrando, cuidando el mercado interno para tener espaldas para salir para afuera ¿Y acá estamos haciendo al revés?”.

“Todo al revés estamos haciendo, no puedo hacer un país sin valor agregado. Nos vamos a terminar que nos van a extraer toda la riqueza y después los productos que se elaboren con esa riqueza nos los van a traer y nos los van a vender”, sentenció.