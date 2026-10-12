Día de la Raza: Milei recuperó el nombre histórico y reavivó el debate por el 12 de octubre

El 12 de octubre volvió a generar debate en Argentina por la denominación elegida por el Gobierno de Javier Milei para recordar la llegada de Cristóbal Colón a América. A través de un video publicado en las redes oficiales de Casa Rosada, la administración nacional recuperó la expresión “Día de la Raza”, un nombre histórico que fue reemplazado hace más de una década.

La publicación oficial presenta la llegada de Colón en 1492 como un acontecimiento que modificó el curso de la historia y destaca su legado en la cultura y la identidad. “Dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad”, sostiene el mensaje difundido por el Gobierno.

Pero la elección de esas palabras no es nueva ni está exenta de controversias. Durante años, el nombre de la efeméride fue objeto de discusiones por la forma de interpretar la conquista europea y el lugar que ocupan los pueblos originarios en el relato histórico.

De Día de la Raza a Día del Respeto a la Diversidad Cultural

La fecha recuerda el 12 de octubre de 1492, cuando la expedición encabezada por Cristóbal Colón llegó al continente americano. El acontecimiento dio comienzo a un proceso de conquista y colonización que transformó profundamente a las sociedades de América.

En Argentina, la jornada se conoció durante décadas como el Día de la Raza. Sin embargo, en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional modificó su denominación mediante el Decreto 1584 y estableció el nombre Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El cambio buscó dejar atrás una mirada centrada en la llegada europea y promover una reflexión sobre las distintas culturas que integran la sociedad, con especial atención a los pueblos originarios y a las consecuencias históricas de la colonización.

La expresión “Día de la Raza” recibió cuestionamientos porque remite a una concepción que pone el foco en una supuesta identidad racial compartida, mientras que la denominación actual propone reconocer la diversidad cultural y el respeto por las distintas identidades.

¿Milei cambió oficialmente el nombre?

Aunque el Gobierno volvió a utilizar la denominación histórica en sus comunicaciones, eso no implica automáticamente que haya cambiado el nombre oficial de la efeméride.

El Decreto 1584/2010 estableció el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y esa es la denominación que corresponde según esa normativa. La utilización de “Día de la Raza” en publicaciones oficiales reabre la discusión política y cultural, pero no constituye por sí sola una modificación legal.

La administración de Milei ya había utilizado esa expresión en años anteriores, en una postura que pone el acento en la herencia occidental y en la influencia europea sobre la cultura argentina.

Qué muestra el video de Casa Rosada

En el material difundido este lunes, el Gobierno destaca la llegada de Colón como el inicio de la expansión de Occidente hacia el llamado Nuevo Mundo. El texto oficial vincula ese proceso con la transformación de la historia universal y con elementos que considera centrales para la identidad cultural argentina.

La mirada contrasta con la interpretación que promueve el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que busca incorporar al análisis histórico las consecuencias de la conquista, el sometimiento de comunidades originarias y la pérdida de territorios, costumbres y formas de organización.

El 12 de octubre, por lo tanto, no remite únicamente a un acontecimiento histórico: también plantea una discusión sobre cómo se cuenta ese pasado y qué aspectos se eligen destacar.

¿Cómo debería llamarse la fecha?

Desde el punto de vista de la normativa argentina vigente que estableció el cambio de 2010, la denominación es Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La fecha invita a reconocer la diversidad de pueblos y tradiciones que forman parte de la identidad del país, además de reflexionar sobre las consecuencias de la conquista europea en América.

La discusión sobre el nombre refleja dos maneras de abordar el mismo proceso histórico: una que destaca la llegada de Europa y su legado cultural, y otra que busca dar mayor visibilidad a los pueblos originarios y a las consecuencias de la colonización.

Más de cinco siglos después de la llegada de Colón, el debate sigue abierto y vuelve a instalar una pregunta de fondo: cómo recordar un acontecimiento que cambió la historia del continente sin dejar afuera las experiencias de quienes ya lo habitaban.