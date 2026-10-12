Wanda Nara sorprendió con una foto al límite de la censura y reveló que bajó 7 kilos

Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. La conductora compartió una foto frente al espejo, con muy poca ropa y editada digitalmente para evitar la censura de las plataformas, junto a un breve mensaje: “Buen día”.

La imagen mostró una faceta más audaz de la mediática y generó una catarata de reacciones. Mientras algunos usuarios elogiaron su sensualidad, otros cuestionaron la necesidad de publicar una foto de ese estilo y pusieron en duda el retoque digital.

“Innecesario, supuestamente sos millonaria”, “¿Qué necesidad de mostrar estas cosas?” y “Más trucha esa foto” fueron algunos de los comentarios críticos que circularon en las redes.

El cambio físico de Wanda Nara después de su película

La publicación llegó después de que Wanda contara que había aumentado cerca de 10 kilos para interpretar a Lucía en ¿Querés ser mi hijo?, su primera película.

La conductora explicó que el cambio de peso formó parte de la preparación para el personaje. Una vez terminado el rodaje, comenzó a recuperar su figura habitual y su transformación volvió a quedar en el centro de la atención.

La costosa dieta que habría seguido para bajar 7 kilos

Quien dio detalles sobre el proceso fue Mariano de la Canal, conocido por su fanatismo por Wanda. Durante su participación en LAM, el mediático aseguró que la empresaria había recurrido a la llamada “dieta de las Kardashian” para bajar los kilos que había aumentado durante la filmación.

Según su relato, el plan habría costado unos 2.500 dólares por semana e incluía entrenador personal, cocinero privado, caminatas y una alimentación basada en la dieta mediterránea.

De la Canal sostuvo que Wanda habría bajado 7 kilos en tres semanas. Sin embargo, esos datos corresponden a sus declaraciones y no a una confirmación detallada de la propia conductora sobre el plan que siguió.

Entre la foto que encendió las redes y los comentarios sobre su transformación física, Wanda volvió a convertirse en tema de conversación en el mundo del espectáculo.