Candela Arizaga fue citada a declarar tras reencontrarse con Facundo Moyano

Candela Arizaga fue citada a declarar en medio de su reciente reencuentro con Facundo Moyano. La influencer deberá presentarse el lunes 19 de octubre ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para realizarse una pericia en el marco de la investigación judicial que involucra al exdiputado.

La citación fue confirmada por su abogado, Roberto Herrera, quien explicó que la evaluación consiste en una serie de preguntas para determinar si la joven sufrió algún tipo de presión. Además, señaló que hablará con su representada cuando regrese.

La causa investiga a Moyano por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, desobediencia y lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género.

El reencuentro de Candela Arizaga y Facundo Moyano

La convocatoria judicial se conoció después de que ambos volvieran a mostrarse juntos en las redes sociales. Arizaga, de 23 años, y Moyano compartieron imágenes durante sus encuentros en Madrid y París, pese a la restricción de contacto y acercamiento que había sido dispuesta por la Justicia.

En una de las publicaciones, el exdiputado acompañó una foto con una frase romántica: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”. La influencer, por su parte, le respondió con una declaración de amor.

La causa contra el exdiputado

Moyano fue detenido el 4 de agosto, luego de un episodio ocurrido en un edificio ubicado sobre la avenida Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. En aquella oportunidad, Arizaga salió corriendo del lugar y, según trascendió, se encontraba visiblemente desorientada. El exdiputado recuperó la libertad posteriormente.

Aunque la joven manifestó su intención de retomar la relación, la investigación judicial continúa. La fiscal Florencia Nocerez también analiza un presunto incumplimiento de la restricción por un supuesto acercamiento ocurrido en un apart hotel del barrio porteño de Monserrat, días después de que se dictara la medida.

Durante la investigación, los testigos que declararon, entre ellos una empleada de Moyano y vecinos del edificio, describieron el vínculo como una relación normal. Ahora, la pericia prevista para el 19 de octubre será parte de las actuaciones para esclarecer los hechos.